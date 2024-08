Red Bull Racing ziet McLaren steeds maar dichterbij komen. Max Verstappen worstelt met de balans van de RB20-bolide en dus zijn oplossingen cruciaal in de strijd om het constructeurskampioenschap. De Limburger werkt dan ook zelf mee met de engineers om antwoorden te vinden.

Waar Red Bull het Formule 1-veld bij de ballen had in 2022 en 2023, is dat middenin dit seizoen wel even anders. De fans, hopend op een ware titelgevechten, moesten pessimistisch toekijken hoe Verstappen en Sergio Pérez oppermachtig één-tweeresultaten behaalden in Bahrein en Saoedi-Arabië. Na de uitvalbeurt in Australië stond de eerstgenoemde opnieuw op de hoogste trede in Japan en China. Ondertussen dichtten McLaren, Ferrari en Mercedes het gat, en Verstappen won nog wel op Imola en in Canada en Spanje, maar het ging hem niet meer zo gemakkelijk af als eerst. Hij is sindsdien vaker niet dan wel op het podium geëindigd. 'Checo' is sinds Imola überhaupt nergens meer te bekennen. Hij kwam onder vuur te liggen vanwege zijn teleurstellende prestaties en dat komt niet als een verrassing, aangezien hij zijn laatste verdiende trofee in China in handen nam.

Upgrades

Ferrari liet mooie dingen zien in Monaco met Charles Leclerc, en Mercedes sleepte onverwachts drie overwinningen binnen, waarvan twee voor Lewis Hamilton en één voor George Russell, maar het is vooral McLaren dat consistent aan het inlopen is op Red Bull. Er zijn nog negen Grands Prix te gaan en het verschil in de tussenstand is nog maar 30 punten - het was vijf races geleden nog 93. De renstal uit Woking, onder leiding van CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella, is met meer upgrades gekomen dan Red Bull en deze grote pakketten lijken dan ook stuk voor stuk te werken. Tegelijkertijd is er niet alleen minder voor de RB20 ontwikkeld, de upgrades, of de downgrades zoals ze ook wel genoemd zouden worden, doen niet waar Verstappen op had gehoopt.

Zoom-meetings

Het kan zijn dat Red Bull het upgradeplafond heeft bereikt met dit concept van de RB20 en dat er dus verder geen snelheid meer valt uit te halen. Hoe dan ook, de balans in de wagen is voor Verstappen juist slechter geworden. Het Oostenrijkse team probeerde zelfs de vloer van de seizoensopener in Bahrein uit tijdens de Dutch Grand Prix, maar naar verluidt heeft dit de kampioenschapsleider juist twee tienden per ronde gekost. Om wanhopig antwoorden te vinden, heeft teambaas Christian Horner een dinsdagse zoom-meeting ingevoerd, zo weet De Telegraaf te onthullen. Verstappen gaat dan virtueel in gesprek met alle engineers om te bespreken wat ze kunnen doen om met oplossingen te komen voor de balansproblemen. Hij speelt dus een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de RB20.

