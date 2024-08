Red Bull-topman Helmut Marko heeft het team op scherp gezet. Volgens de Oostenrijker is het zaak dat de engineers van de formatie snel met een oplossing komen, om meer teleurstellende resultaten, zoals in Zandvoort, te voorkomen.

Max Verstappen vertrok afgelopen zondag voor de vijfde keer op rij zonder overwinning van het circuit. In Zandvoort was Lando Norris in de McLaren een maat te groot voor de drievoudig wereldkampioen. Norris kwam met een voorsprong van maar liefst ruim twintig seconden als eerste over de streep, waarmee hij zijn achterstand in het wereldkampioenschap terugbracht tot zeventig punten. Bij de constructeurs is de achterstand van McLaren op Red Bull Racing nog slechts dertig punten.

Competitief veld

Red Bull Racing won afgelopen seizoen nog 21 van de in totaal 22 verreden races, maar die dominantie gaat dit jaar niet op. In de afgelopen vijftien races hebben we zeven verschillende winnaars gezien, wat een goed beeld schetst van het competitieve veld dat de Formule 1 dit jaar kent. Alhoewel de voorsprong van Verstappen in het wereldkampioenschap nog altijd zeer ruim is, is het volgens Helmut Marko inmiddels tijd om de boel op scherp te zetten.

Marko zet de boel op scherp

De Red Bull-topman vreest dat beide kampioenschappen verloren zullen gaan, als er niet snel verbetering komt: "De omstandigheden hier [in Zandvoort] waren ideaal voor McLaren, en wij kregen de boel gewoon niet aan de praat", vertelt Marko tegenover Sky Germany. "Niet alle circuits zijn echter zoals deze, en onze engineers moeten iets bedenken, dat moge duidelijk zijn. Nog negen keer tweede worden is immers niet genoeg [om het wereldkampioenschap veilig te stellen]."

