Max Verstappen heeft uitgesproken dat hij Sergio Pérez als teammaat wil behouden bij Red Bull Racing. Daarmee wil hij een eind maken aan de speculatie over de toekomst van de Mexicaan bij het team.

Sergio Pérez is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Red Bull Racing, maar nog niet zo lang geleden, leek zijn toekomst op erg losse schroeven te staan. De performance van de Mexicaan was in de eerste seizoenshelft niet om over naar huis te schrijven. In de zomerstop kwamen Red Bull-topman Helmut Marko en teambaas Christian Horner daarom bij elkaar om te evalueren hoe ze verder wilden. Uiteindelijk werd besloten dat Pérez - die onder contract staat tot eind 2025 - het seizoen gewoon uit mag rijden. Met name Horner spreekt daarnaast regelmatig zijn steun uit richting Pérez.

Verstappen spreekt steun uit richting Pérez

Ook Verstappen zit niet te wachten op een nieuwe teammaat. In gesprek met Fox Sports Mexico vertelt de drievoudig wereldkampioen: "Ik heb altijd gezegd dat het om stabiliteit gaat en om hoe we ons voelen binnen het team", klinkt het. "We moeten ons over andere dingen druk maken dan om de tweede auto. Voor mij is dat geen discussiepunt. Natuurlijk wil ik dat Sergio mijn teammaat is. Hij is een fantastische gast. We kunnen het goed vinden en hij is een hele goede racer. Gelukkig hebben we ons daar aan vastgehouden, en nu proberen we samen de auto beter te maken."

Balansproblemen RB20

De performance van Red Bull Racing is de afgelopen weken enorm afgevlakt. De RB20 kampt met balansproblemen, waardoor Verstappen in Monza niet verder kwam dan de zesde plaats. Pérez kwam als achtste over de streep. De Nederlander lijkt nu niet langer de mankementen van de auto van Red Bull Racing te kunnen verbloemen met zijn talent, waardoor er mensen zijn die zich af beginnen te vragen of Pérez het überhaupt zo slecht deed.

