De tweede vrije training van het Grand Prix-weekend in Mexico zal niet de gebruikelijke zestig, maar negentig minuten duren. Pirelli-chef Mario Isola laat in gesprek met SoyMotor weten dat de banden van het 2025-seizoen in dat extra half uurtje namelijk worden getest.

De Italiaanse topman van het bandenmerk laat bij het medium optekenen dat het hier gaat om de zachtste banden die volgend jaar op de Formule 1-auto's worden geschroefd. De bedoeling is om het rubber te onderwerpen aan een test, die lijkt op een gedeelte van de race. Alle teams zullen met verschillende programma's deelnemen aan het extra half uurtje, om op die manier zoveel mogelijk data te vergaren voor Pirelli. Hoe de specificatie banden van volgend jaar er uitzien, staat al sinds 1 september vast, zo bevestigt Isola. Het zachtste rubber wordt in Mexico getest, maar er zal ook een extra test zijn in Mugello. Daar worden de harde banden aan de tand gevoeld.

Banden voor 2026-seizoen

In 2026 start de koningsklasse met een geheel nieuw reglement en de banden die vanaf dat nieuwe tijdperk worden gebruikt worden momenteel ook al uitvoerig getest. De wagens worden kleiner en wendbaarder, ook verdwijnt het huidige DRS-systeem. "We zijn tevreden met de eerste test en klaar voor de volgende twee. We hebben McLaren en daarna Alpine voor een test in de regen, dit tot het einde van het jaar. We zijn ook bezig het testplan voor 2025 af te ronden met alle teams die hun beschikbaarheid hebben aangeboden om een mule-auto (testwagen) klaar te hebben. We zijn erg blij om met hen allemaal te kunnen testen", aldus Isola.

