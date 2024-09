Hoewel Red Bull-teambaas Christian Horner onlangs George Russell als potentieel doelwit voor zijn team noemde, is adviseur Helmut Marko een hele andere mening toebedeeld. De Oostenrijk ziet een transfer van de Mercedes-coureur niet gebeuren en richt zich liever op talent binnen het eigen opleidingsprogramma.

Silly season beperkt zich normaliter alleen tot de zomerstop, maar in 2024 is na de bevestiging van Carlos Sainz naar Williams het balletje gaan rollen. De ene transfer wordt afgewisseld door de andere, waarbij het niet alleen gaat om het verkassen van coureurs naar een nieuw team. Ook diverse sleutelpersonen van de teams hebben een nieuw avontuur gekozen, of gaan binnenkort beginnen bij een nieuwe renstal. Binnen Red Bull Racing zijn er ook diverse geruchten geweest en afgelopen week werd bekend dat Daniel Ricciardo uit het stoeltje bij VCARB is gezet en dat Liam Lawson het seizoen mag afmaken.

Over de positie van Sergio Pérez in 2024 is ook een heleboel gezegd. Toch zit de Mexicaan nog altijd achter het stuur van de RB20. Max Verstappen is de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes en nu Adrian Newey in 2025 aansluit bij Aston Martin, is de naam van de Nederlander daar ook een aantal keren genoemd. Horner stelde dat het team zelf ook rondkijkt en met een aflopend contract van Russell eind 2025, is de 26-jarige Mercedes-coureur een potentieel doelwit voor zijn renstal.

Marko kijkt liever naar eigen talent

Daar is Marko het, in gesprek met de Latijnse tak van Motorsport.com, niet mee eens. "George Russell is net zo goed als Hamilton in de kwalificatie, zo niet sneller. Maar George Russell is gekoppeld aan Mercedes-Benz en nu richten we ons, denk ik, op onze junioren", zo sluit Marko een toekomstige transfer uit. Daarnaast heeft hij vertrouwen in de eigen opleiding en wijst Marko naar Franco Colapinto (Williams) als voorbeeld: "We zien het bijvoorbeeld bij Colapinto, een relatief onervaren en niet erg succesvolle man in de juniorenseries, hoewel gezegd moet worden dat hij nooit het beste materiaal heeft gehad, maar wat een ongelooflijke prestaties levert hij nu. En laten we nu eens kijken wat onze junioren of zelfs een Yuki Tsunoda kunnen. Hij kan ook worden omschreven als een junior. Maar hoe verhoudt hij zich tot Lawson?"