Volgens FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem krijgt de internationale autosportfederatie niet de nodige schouderklopjes voor de oplossingen die het orgaan de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. De topman is bij Motorsport.com dan ook van mening dat de FIA iets meer krediet zou moeten krijgen en wijst vooral naar het financiële aspect.

Ben Sulayem werd eind 2021 de eerste niet-Europese FIA-president uit de geschiedenis van de internationale autobond. De voorzitter volgde Jean Todt op, die maar liefst twaalf jaar als president fungeerde. Onder leiding van Ben Sulayem zijn er diverse veranderingen doorgevoerd, niet alleen op de baan, maar ook daarbuiten. Daarbij zijn er ook enkele controversiële veranderingen geweest. Zo werd Lewis Hamilton afgelopen jaar het doelwit, toen de regels omtrent sieraden in de autosport werden aangescherpt. Onlangs kwam Max Verstappen in opspraak, toen de FIA aankondigde dat het taalgebruik op FIA-evenementen scherp in de gaten wordt gehouden. De Nederlander schold tijdens de persconferentie in Singapore en als reactie daarop deelde de FIA een taakstraf uit.

FIA krijgt alleen lasten, in plaats van lusten

Toch zijn er ook positieve veranderingen geweest, waarvan Ben Sulayem vindt dat er wel iets meer erkenning voor de FIA van mag komen. "Nee, we zullen nooit de erkenning krijgen. Onmogelijk. We krijgen alleen maar rotzooi. Dat weet ik", opent de FIA-president. Daarnaast hint Ben Sulayem niet alleen op het gebrek aan schouderklopjes, ook op financieel gebied mag de FIA er best aan verdienen. "Als je ernaar kijkt, heeft iedereen geld verdiend aan de FIA, iedereen behalve de FIA. Iedereen krijgt de erkenning, behalve de FIA."

Liberty Media ziet omzet groeien, FIA niet

De Formule 1 is vandaag de dag populairder dan ooit en dat merken de organisatoren, maar ook de FOM. "Liberty Media heeft geweldig werk verricht in het transformeren van de Formule 1. Als je me vraagt of ik terug in de tijd zou gaan, zou ik het dan ongedaan maken? Geen sprake van. Ik zou dat niet ongedaan maken, maar ik zou er alleen voor zorgen dat de FIA gelijkwaardig is aan hen. Ze zijn een goede promotor, dat zijn ze. Als je me vandaag vraagt: is er iemand die net zo capabel is als zij? Ik kan zien dat [die er niet is]. Ik steun hen in wat ze doen. De FIA werkt op de best mogelijke manier met hen samen."

FIA wil ook mee profiteren van groei F1

Hoewel Ben Sulayem dus wijst naar het gebrek van erkenning, speelt de portemonnee duidelijk een rol. "En laat iedereen dan geld verdienen. Laat de coureurs plezier hebben, veilig racen en geld verdienen. En laat de teambazen meer geld verdienen, en dat doen ze. Maar de FIA zal nooit de erkenning krijgen. Onmogelijk", moppert de FIA-president.

