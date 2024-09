De taakstraf die Max Verstappen tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Singapore kreeg na het schelden tijdens de persconferentie heeft veel losgemaakt in F1. Ook Jos Verstappen heeft nu zijn mening voor het eerst gegeven.

Verstappen kreeg in Singapore een taakstraf tijdens de vrijdag van het weekend, omdat hij gescholden had tijdens de persconferentie op donderdag. Dit werd de Nederlander niet in dank afgenomen, zeker omdat FIA-president Mohammed Ben Sulayem vorige week nog kritisch was over het taalgebruik van de coureurs in F1. Na de East Belgian Rally, waar hij vierde werd na zijn zege in Hellendoorn van afgelopen weekend, sprak Jos Verstappen kort over de taakstraf met Motorsport.com. "Dat vind ik het belachelijkste van alles. Maar we zien het ook in de rally." Jos Verstappen bedoelt daarmee Sébastien Ogier, die van de FIA 40.000 euro boete kreeg voor zijn taalgebruik en uitspraken richting de officials van de FIA.

Artikel gaat verder onder video

Jos Verstappen ziet FIA 'niet goed bezig zijn'

Volgens de vader van Max Verstappen gaat het bij de FIA niet de goede kant op. "Ik denk niet dat de FIA heel goed bezig is. Maar ik zal er niet te veel over zeggen!" Op wat voor manier Verstappen deze taakstraf gaat vervullen, is voorlopig nog niet duidelijk. Ook de Nederlander zelf, en met hem veel collega's, zijn het oneens met de straf die Verstappen kreeg.