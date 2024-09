Daniel Ricciardo moest na de F1 Grand Prix van Singapore afscheid nemen van VCARB, het zusterteam van Red Bull Racing. Hij blijkt meer tijd te hebben gekregen dan misschien de bedoeling was. Dat heeft de Australiër te danken aan teambaas Christian Horner.

Ricciardo's carrière bij McLaren kwam na 2022 vroegtijdig ten einde, maar hij kon zich het jaar daarop toch nog nuttig maken in de koningsklasse door terug te keren bij Red Bull, maar dan als reservecoureur. Nederlander Nyck de Vries viel in 2023 tegen bij de Italiaanse renstal die we toen nog kenden als AlphaTauri, en dus hoefde Ricciardo niet lang te wachten om weer achter het stuur te mogen kruipen. Het doel dat hem was gegeven, was om te laten zien een waardige opvolger te zijn, mocht Red Bull besluiten het contract van Sergio Pérez niet te verlengen. Dan zou hij weer naast Max Verstappen terechtkomen bij het team waar hij van 2014 tot en met 2018 al voor uitkwam. Maar bewijzen een waardige opvolger te zijn, is Ricciardo niet gelukt, en dus wordt de man uit Perth vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten vervangen door Liam Lawson.

Marko wilde ingrijpen

"Het ging om een gebrek aan consistentie qua resultaten", legde Horner uit bij de podcast F1 Nation. "Hij begon het seizoen al stroef, en Miami was vervolgens een weekend van twee helften. De vrijdag en zaterdagochtend waren fantastisch met Daniel die aan het verdedigen was ten opzichte van de Ferrari's, alsof hij zijn oude vorm had teruggevonden. Hij reed beter dan de auto die hem gegeven was." Ricciardo kwalificeerde zich als vierde en kwam ook als vierde aan de finish in de sprint. Het was veruit zijn beste resultaat sinds hij De Vries had vervangen. "Maar de zaterdagmiddag en zondag waren rampzalig. Rond Barcelona wilde Helmut hem uit de auto zetten. Hij stond toen dus al onder enorme druk."

Villeneuve bellen

"Tegen de tijd dat we aankwamen in Montreal was het die goede, oude Jacques Villeneuve die hem boos maakte door hem zo te bekritiseren", vervolgde de Brit. "Dat heeft hem zeker gemotiveerd het tegendeel te bewijzen, want hoe hij de auto bestuurde dat weekend... Hij greep hem als het ware bij zijn nek en reed een ontzettend sterke race." Die achtste plek was Ricciardo's beste resultaat in een Grand Prix dit jaar. "Ik zei: 'We moeten Jacques eigenlijk voor ieder raceweekend bellen', want wat hij zei heeft absoluut gewerkt."

Als het niet voor Horner was geweest, dan had Ricciardo dus al veel eerder zijn koffers moeten pakken. "Ik heb mijn uiterste best gedaan om hem zoveel mogelijk tijd in de auto te geven om te presteren, anders was hij na Barcelona al uit de auto gezet", zo sloot de teambaas af.