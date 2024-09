De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 is vandaag de dag een stuk onzekerder dan een aantal maanden geleden. Ook Red Bull Racing lijkt dat in te zien. Wordt er op de achtergrond gewerkt aan een plan B?

Het Formule 1-team van Red Bull Racing begeeft zich dit seizoen in zwaar weer. De Oostenrijkse grootmacht domineert al maanden de krantenkoppen, maar lang niet altijd in positieve zin. Waar slechts één jaar geleden de nieuwsartikelen over verbroken records en aaneengeregen overwinningen niet aan te slepen waren, gaat het nu vrijwel dagelijks over de interne onrust binnen de formatie, vertrekkende kopstukken en de afgevlakte performance op de baan. Het lijkt erop dit de steevaste loyaliteit van Max Verstappen aan Red Bull Racing eveneens iets heeft afgevlakt. Iets wat ook de grote bazen van Mercedes en Aston Martin is opgevallen. En dat lijkt Christian Horner op zijn beurt weer in te laten hebben gezien dat hij een plan B klaar moet hebben liggen.

Artikel gaat verder onder video

Interne storm bij Red Bull Racing

Het 2024-seizoen begon voor Red Bull Racing op dezelfde voet als afgelopen jaar. Met vijf overwinningen in de eerste vier races leek er geen vuiltje aan de lucht, maar sindsdien is er veel veranderd. Zo was er uiteraard het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van Horner, wat bij velen nog altijd een vieze smaak in de mond achterlaat. Jos Verstappen kreeg het vervolgens tot twee keer toe flink aan de stok met Horner via de media, en terwijl Red Bull-legende Adrian Newey zijn vertrek aankondigde, vlakte de performance van de RB20 - toeval of niet - enorm af.

Afgevlakte performance en vertrekkende kopstukken

De laatste overwinning van het team staat op naam van Verstappen en dateert van 23 juni en de grote voorsprong in het constructeurskampioenschap is inmiddels omgezet in een achterstand van 41 punten op McLaren, maar dat zijn niet de enige klappen die Red Bull Racing dit jaar te verduren heeft gehad. Naast het vertrek van Newey maakte sportief directeur Jonathan Wheatley bekend naar Audi te vertrekken, terwijl grote concurrent McLaren eerder deze maand aankondigde dat men hoofdstrateeg Will Courenay bij het team van Verstappen en Sergio Pérez heeft weg weten te lokken.

Concurrentie opent de jacht op Max Verstappen

De concurrentie probeert ondertussen gebruik te maken van de crisis binnen Red Bull Racing om de meest gewilde naam op de Formule 1-grid los te weken, Max Verstappen. Mercedes-teambaas Toto Wolff voerde lange tijd openlijk campagne om de 27-jarige Limburger in 2025 naast George Russell te plaatsen. De Oostenrijker trok aan het kortste eind en promoveerde Andrea Kimi Antonelli vervolgens naar de Formule 1, maar de deur staat nog altijd op een kier. Ondertussen heeft ook Aston Martin aangegeven interesse te hebben in de diensten van Verstappen vanaf 2025 of 2026, als het nieuwe tijdperk in de sport aanbreekt.

Werkt Christian Horner aan een plan B?

Red Bull Racing heeft een groot deel van 2024 besteed aan het afvechten van de geruchten over een mogelijk vertrek van Verstappen, maar zelf lijken ze er ook niet honderd procent in te geloven. De Nederlander heeft een contract tot eind 2028, maar kan middels een clausule in zijn contract onder bepaalde voorwaarden eerder vertrekken. En als we de woorden van Verstappen na de rel met de FIA in Singapore serieus moeten nemen, rijdt hij in 2028 mogelijk überhaupt niet eens meer in de Formule 1. Horner lijkt dan ook in te zien dat hij voor de zekerheid een plan B klaar moet hebben liggen. Pérez, Yuki Tsunoda en Liam Lawson zijn - vooralsnog - immers geen namen die het team gaan dragen.

Red Bull flirt George Russell

In gesprek met Sky Sports ging Horner eerder deze maand in op de huidige situatie qua rijders binnen Red Bull, toen hij plots een verrassende naam noemde: "We zijn niet bang om buiten onze eigen pool te kijken", klonk het. "George Russell heeft eind volgend jaar geen contract meer [bij Mercedes]. Het zou dom zijn om dat niet in overweging te nemen. Daarnaast zijn er andere getalenteerde coureurs die mogelijk zonder een contract komen te zitten", aldus de Brit, die uit het niets interesse toonde in Russell. Volgens Wolff deed Horner dit enkel om de boel op te stoken en Red Bull-topman Helmut Marko sprak Horner vervolgens tegen in de media, door te zeggen dat het team zich op haar eigen junioren focust. Hoe dan ook, het is niet heel vergezocht om te denken dat Horner een plan B klaar wil hebben liggen, mocht Verstappen vertrekken.

Onder de indruk van Oscar Piastri?

Formule 1-journalist Joe Saward vertelde daarnaast eerder deze week dat men bij Red Bull Racing erg onder de indruk schijnt te zijn van Oscar Piastri: "Als je rondvraagt bij Red Bull, lijken ze erg onder de indruk van Oscar Piastri en zien ze zwakke plekken bij McLaren, omdat Oscar's manager, Mark Webber, dicht bij Red Bull staat en ongetwijfeld geïnteresseerd is in de vraag hoe McLaren twee sterren tevreden kan houden in de aankomende jaren. Dat is een terechte vraag", zo leest het. Of Verstappen besluit voor 2028 bij Red Bull Racing besluit te vertrekken, staat nog in de sterren geschreven. Maar de eerste hints dat er intern aan een vangnet wordt gewerkt voor wanneer het zover is, sijpelen in ieder geval door.