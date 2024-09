Daniel Ricciardo is door Red Bull weggestuurd bij VCARB na de F1 Grand Prix van Singapore. Maar kan de Australiër terugkeren als reservecoureur? Ricciardo liet weten of hij daar nog trek in heeft.

Om in de Formule 1 te blijven, had Ricciardo "het significant beter moeten doen dan Yuki Tsunoda", volgens Helmut Marko. Dat Tsunoda bijna twee keer zoveel punten heeft gescoord als zijn ploegmaat dit seizoen, was reden genoeg voor Red Bull om Liam Lawson een kans te geven als opvolger. Wat Ricciardo nu gaat doen, is nog niet bekend, maar geruchten doen de ronde dat Red Bull alsnog een plekje voor hem zoekt. Sommige verhalen gaan zelfs zo ver dat ze suggereren dat Sergio Pérez na zijn thuisrace in Mexico met pensioen gaat en dat Ricciardo nog een kans krijgt.

Leeftijd

"Nee", antwoordde hij duidelijk op de vraag van de aanwezige media in de paddock of hij het zou overwegen om weer reservecoureur te worden. "Vorig jaar was het natuurlijk wel logisch om een voet tussen de deur te houden en uiteraard was het grote plaatje om proberen terug te keren bij Red Bull. Ik denk echter dat het weinig zin heeft, als ik dat weer moet doen. Ik ga niet weer opnieuw beginnen met mijn carrière. Ik ben 35 en ik heb nog steeds de snelheid laten zien die ik door de jaren heen heb gehad, maar het is duidelijk dat het voor mij moeilijker is geworden om dat elk weekend te doen. Misschien ligt het aan de leeftijd. Ik denk dat het zeker makkelijker voor me was toen ik 25 was in plaats van 35, maar misschien wordt de concurrentie ook gewoon beter."

Niveau is toegenomen

"Ik denk dat dat waarschijnlijk een gemeenschappelijk iets is met alle sporten", vervolgde de man uit Perth. "Simulators worden beter, de kinderen worden jonger, dus ze zijn van nature [beter voorbereid]. En ze hebben nu toegang tot alle onboards, dus ze kunnen alles bekijken en bestuderen. Misschien is het gewoon zo dat het niveau is toegenomen en dat het een hele opgave voor me is om week in, week uit op dat niveau te vechten."