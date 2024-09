Daniel Ricciardo staat vanaf deze herfststop van de Formule 1 langs de zijlijn. Red Bull besloot hem namelijk te vervangen door Liam Lawson, die de nieuwe teamgenoot wordt van Yuki Tsunoda bij VCARB. Helmut Marko legt uit wat de reden is waarom de man uit Perth is weggestuurd.

Zijn carrière bij McLaren kwam na 2022 vroegtijdig ten einde, maar Ricciardo kon zich het jaar daarop toch nog nuttig maken in de koningsklasse door terug te keren bij Red Bull, maar dan als reservecoureur. Nyck de Vries viel in 2023 tegen bij het zusterteam en dus hoefde Ricciardo niet lang te wachten om weer achter het stuur te mogen kruipen. Zijn doel was om te laten zien een waardige opvolger te zijn, mocht Red Bull besluiten het contract van Sergio Pérez niet te vervangen. Dan zou hij weer naast Max Verstappen terechtkomen bij het team waar hij van 2014 tot en met 2018 al voor uitkwam. Maar bewijzen een waardige opvolger te zijn, is Ricciardo niet gelukt.

Snelste ronde

Volgens Marko wist Ricciardo vóór Singapore al dat hij vervangen zou worden. "Hij was erover geïnformeerd, en ik denk dat de snelste ronde een waardige afscheidsprestatie was", vertelde de Oostenrijker in een interview met Motorsport-Total.com. Ricciardo nam een kampioenschapspunt weg bij Lando Norris door de snelste tijd te klokken in de allerlaatste ronde, een controversiële actie in de ogen van McLaren-CEO Zak Brown. "Dat liet zien dat hij nog wel potentieel had, maar het was niet constant en niet op het niveau wat hem een plekje bij Red Bull Racing zou verdienen, maar [de snelste ronde] was wel een fantastische prestatie."

Yuki Tsunoda

Om bij VCARB te mogen blijven, had Ricciardo één doel gekregen van Marko. "Het was volgens mij duidelijk gecommuniceerd dat hij het significant beter moest doen dat Yuki Tsunoda en dat lukte hem slechts in een paar races. Toen werd het duidelijk dat het verhaal van de verloren zoon die terug zou keren bij Red Bull Racing, helaas niet goed uit zou pakken. Hij heeft gezegd dat hij er vrede mee heeft en de situatie heeft geaccepteerd. We zullen wel zien wat zijn plannen voor de toekomst zijn", aldus de hoofdadviseur.

Tsunoda heeft na de 18 verreden Grands Prix dit seizoen 22 punten op zak, terwijl Ricciardo is blijven steken op 12 punten.

