Liam Lawson leeft enorm mee met Daniel Ricciardo en heeft ontzettend veel respect voor de manier waarop zijn voorganger met de situatie om is gegaan. Hij weet echter ook dat hij een hele mooie kans heeft gekregen, die hij nu met beide handen aan moet gaan pakken.

Lawson maakte tijdens de Dutch Grand Prix van 2023 zijn officiële Formule 1-debuut, toen hij in moest vallen voor de destijds geblesseerde Daniel Ricciardo. De Nieuw-Zeelander kwam bij zijn debuut als dertiende over de streep, en wist zichzelf hiermee goed in de kaart te spelen. Omdat Ricciardo door een handblessure langere tijd aan de kant moest blijven, mocht Lawson ook de vier daaropvolgende races instappen. Hij kwam in Singapore als negende over de finish, op een circuit waar hij nog niet eerder had geracet. Veel mensen waren er dan ook over eens dat Lawson zijn eigen stoeltje verdiende in de koningsklasse.

Eerder in het jaar bevestigde Helmut Marko al dat Lawson in 2025 in één van de vier Red Bull-wagens zou zitten. Zo lang heeft hij echter niet hoeven wachten op zijn kans. Vanaf het komende raceweekend in Austin zal hij namelijk plaatsnemen in de VCARB, waar hij de plek van Daniel Ricciardo over gaat nemen. De renstal heeft nog geen uitspraken gedaan over haar beweegredenen, maar als we de geruchten mogen geloven, heeft de coureurswissel te maken met een clausule in het contract van Lawson. De 22-jarige coureur is logischerwijs ontzettend blij met deze stap, maar is zich ook bewust van de situatie rondom Ricciardo.

"Daniel is altijd heel goed voor me geweest, zeker toen ik vorig jaar voor hem inviel", vertelt de 22-jarige coureur tegenover de New Zealand Herald. "Zelfs dit seizoen heb ik nooit het gevoel gehad dat er een wedstrijd was, hij heeft het nooit zo laten voelen." Hij benadrukt dan ook dat hij het moeilijk vindt: "Het was geen fijn gevoel." Tegelijkertijd realiseert de kersverse Formule 1-coureur zich ook dat hij een hele mooie kans gekregen heeft, die hij ondanks de situatie gewoon volop moet benutten. "Ik krijg maar één kans in de Formule 1, en die is nu gekomen. Ik ben natuurlijk dankbaar voor die kans, en ik moet hem nu met beide handen aangrijpen. Hij zei hetzelfde tegen me. Hij zei: 'Je moet er het beste van maken.'"

Lawson heeft ontzettend veel respect voor Ricciardo, en dan met name voor de manier waarop hij zichzelf afgelopen weekend staande heeft gehouden. "Hij heeft het dit weekend heel goed gedaan, ik heb veel respect voor hoe hij met alles om is gegaan. Ik kan me niet voorstellen hoe dat... Het is een beetje dezelfde positie als ik vorig jaar inzat, maar die gast is natuurlijk een stuk bekender dan ik ben. Hij heeft heel veel vragen gekregen, die hij moest proberen te ontwijken, wat hij heel goed deed."

