Mekies verwacht gemakkelijke transitie voor Lawson: 'Daar ging hij vorig jaar al goed mee om'

Afgelopen donderdag maakte het team van Visa Cash App Racing Bulls bekend dat Daniel Ricciardo vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten vervangen zal worden door Liam Lawson. Laurent Mekies geeft in zijn reactie weinig uitleg over de reden achter de wissel, maar is blij met de komst van Lawson.

Toen Ricciardo aan het einde van 2022 vertrok bij McLaren, kreeg hij vrijwel direct een aanbod om weer terug te keren bij de Red Bull-familie. Hij werd aanvankelijk binnengehaald als test- en reservecoureur, maar hoefde die rol niet lang te vervullen. Toen Nyck de Vries na tien races al aan de kant werd geschoven door Visa Cash App Red Bull, werd Ricciardo aangesteld als zijn vervanger. Slechts twee races na zijn terugkeer liep hij echter een handblessure op, waardoor hij vijf races moest missen. Ricciardo wist in dat halve seizoen bij VCARB slechts één keer punten te scoren, maar mocht desondanks ook in 2024 aanblijven.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Ricciardo ook aan het begin van 2024 niet denderend presteerde, begon hij zijn vorm daarna steeds meer terug te vinden. Voorafgaand aan de zomerstop leek hij zelfs op weg te zijn naar Red Bull, ter vervanging van de ondermaats presterende Sergio Pérez. Op de valreep besloot Red Bull echter om toch door te gaan met de Mexicaan, waardoor de overstap niet doorging. Rond de Grand Prix van Azerbeidzjan begon de geruchtenmolen weer te draaien, echter was het dit keer Ricciardo die voor zijn stoeltje moest vrezen. Inmiddels is bevestigd dat de Australiër vanaf de aanstaande race in de Verenigde Staten vervangen wordt door Liam Lawson.

Reactie Laurent Mekies

Mekies begon het persbericht met een dankwoord aan Ricciardo: "Iedereen hier bij VCARB wil Daniel bedanken voor zijn harde werk de afgelopen twee seizoenen. Daniel is een echte heer geweest, zowel op het circuit als ernaast, en nooit zonder die glimlach. Hij zal gemist worden, maar hij zal altijd een speciale plek innemen binnen de Red Bull-familie."

OOK INTERESSANT: Ticktum ziet in Lawson een groot talent: "Dat was behoorlijk indrukwekkend"

"Ik wil ook graag van deze gelegenheid gebruikmaken om Liam te verwelkomen", vervolgde hij. "Hij kent het team al goed. Hij reed vorig seizoen voor ons en ging goed om met moeilijke omstandigheden, dus het zal een natuurlijke transitie zijn. Het is geweldig om jong talent uit de Red Bull-familie de volgende stap te zien zetten. We kijken ernaar uit om ervoor te gaan en ons samen te richten op de rest van het seizoen."

Gerelateerd