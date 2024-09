Liam Lawson werd deze week officieel aangekondigd als de opvolger van Daniel Ricciardo bij Visa Cash App RB. In een exclusief interview met GPFans sprak Red Bull-junior Dan Ticktum in juli al over het talent van de jonge Nieuw-Zeelander.

De onofficiële herfststop was pas net begonnen, toen VCARB met een tweetal grote aankondigingen kwam. Afgelopen donderdag werd namelijk bevestigd dat Ricciardo het team heeft verlaten, en dat hij per direct vervangen werd door Lawson. Aangezien de geruchten al sinds het raceweekend in Azerbeidzjan rondzongen, kwam de aankondiging eigenlijk niet als een verrassing. Toch heeft het nieuws heel veel losgemaakt op social media, gezien niet iedereen blij is met de manier waarop Red Bull de situatie heeft aangepakt.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Ricciardo gemist zal worden in de paddock, lijkt VCARB met Lawson wel een groot talent in handen te hebben. De 22-jarige coureur mocht vorig jaar al vijf races instappen als vervanger van de destijds geblesseerde Ricciardo, en maakte hierbij veel indruk. Hij heeft de afgelopen jaren veel ervaring op kunnen doen als test- en reservecoureur, wat hem ongetwijfeld gaat helpen bij de transitie naar fulltime coureur. Ook Dan Ticktum had al vroeg door dat Lawson een hele goede coureur was. Tijdens de seizoensfinale van de Formule E sprak de voormalig Red Bull-junior in een exclusief interview met GPFans over het moment waarop hij zich realiseerde dat Lawson een groot talent was.

OOK INTERESSANT: Formule 1-paddock betuigt massaal steun aan ontslagen Ricciardo: "Het was een eer"

Formule 2-race in Monaco

"Liam is goed. Liam is heel, heel goed. Ik herinner me dat we met de Formule 2 een race hadden in Monaco. De baan was aan het opdrogen en we reden op slicks, maar het was klammig en het miezerde. Ik had toen nog niet echt een mening over hem. Ik dacht dat hij wel goed zou zijn, omdat hij in het Red Bull-programma zat. Dus ik wist ook wel dat hij goed moest zijn. Ik zat toen achter hem, en bekeek hoe hij reed. Zijn controle over de auto was behoorlijk indrukwekkend, dus vanaf dat moment dacht ik: 'Oké, die gast is behoorlijk goed.' Ik denk dat hij de kansen die hij heeft gekregen zeker verdient."

Gerelateerd