Daniel Ricciardo is na de aankondiging van zijn vertrek bij Visa Cash App RB via social media overspoeld door steunbetuigingen vanuit de hele paddock. Eén ding is zeker: de Australiër zal enorm gemist worden in de koningsklasse.

Het was hét nieuws van afgelopen donderdag: Ricciardo keert na de onofficiële herfststop niet meer terug op de Formule 1-grid. Red Bull heeft namelijk besloten om Liam Lawson in zijn plaats het seizoen af te laten maken. Direct na de aankondigingen begonnen de steunbetuigingen aan het adres van Ricciardo binnen te stromen. Christian Horner, Lewis Hamilton, George Russell, Pierre Gasly en menig anderen plaatste op social media een eerbetoon. Ook onder zijn post stroomden de reacties binnen, zo ook van Lando Norris en Max Verstappen.

Hoewel Ricciardo officieel nog geen uitspraken heeft gedaan over zijn toekomstplannen, begint het er steeds meer op te lijken dat de Grand Prix van Singapore zijn laatste Formule 1-race ooit is geweest. De Honey Badger leek in zijn eigen Instagram-post al afscheid te nemen van de koningsklasse, en ook de reacties van de andere coureurs lijken te zinspelen op een definitief afscheid. Al kun je in de Formule 1 natuurlijk nooit nooit zeggen.

Daniel Ricciardo reageerde op donderdagavond via Instagram op het nieuws van zijn vertrek. Hij werd vervolgens overspoeld met steunbetuigingen vanuit de hele paddock 👏 pic.twitter.com/q9azGnwlqx — GPFans NL (@GPFansNL) September 27, 2024

