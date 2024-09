'Dít is het grotere plan van Red Bull achter het wegnemen van Ricciardo'

Het vertrek van Daniel Ricciardo (35) bij het Formule 1-team van Visa Cash App RB maakt onderdeel uit van een veel groter plan van Red Bull. De Australiër is per direct vervangen door Liam Lawson, maar dit alles is gedaan met het oog op de mogelijke stoelendans die gaat ontstaan binnen de Oostenrijkse familie.

Red Bull staat voor een combinatie tussen een luxeprobleem en mogelijke ongewenste veranderingen binnen haar coureurspool. Enerzijds heeft Red Bull flink wat talenten in haar vijver om uit te vissen, maar anderzijds zoekt het ook naar ervaring in combinatie met degelijke prestaties. En dat laatste is niet wat Ricciardo bij VCARB kon bieden. En dus werd hij gisteren vervangen door Lawson. Maar in datzelfde schuitje lijkt ook Sergio Pérez te verkeren. De Mexicaan is eveneens op leeftijd en weet net als Ricciardo de verwachtingen niet in te lossen. En dan is er nog superster Max Verstappen. Hij kan nog jaren mee en levert wél wat er van hem gevraagd wordt, maar hoe zeker is zijn toekomst bij het team? Dit alles speelt op de achtergrond een rol bij de keuze van Red Bull om Ricciardo vroegtijdig aan de kant te schuiven, zo erkent ook Dr. Helmut Marko.

Ricciardo niet zozeer weg vanwege tegenvallende prestaties

Dat Ricciardo per direct wordt vervangen door Lawson heeft niet zozeer te maken met zijn matige prestaties, zo weet Motorsport-Total.com te melden. 'Sterker nog, Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies maakte afgelopen weekend overduidelijk dat als de auto naar zijn zin was, de Australiër nog steeds over de pure snelheid beschikt om er het maximale uit te halen', zo valt te lezen. De reden dat Lawson nu al in de VCARB-bolide wordt gezet, is puur gedaan met het oog op 2025 en 2026. Red Bull kan namelijk te maken krijgen met een flinke stoelendans binnen haar twee Formule 1-teams.

Red Bull in onzekerheid over coureurs in '25 en '26

Red Bull heeft op dit moment geen enkele coureur onder contract staan waarvan ze met zekerheid kunnen zeggen dat die de komende jaren nog - op het gewenste niveau - bij hen rijdt. Verstappen is de enige coureur die uitstekend presteert, nog niet op leeftijd is en een langlopend contract heeft. Bij de drievoudig wereldkampioen zit het euvel hem echter in het feit dat hij steeds nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een vertrek voor 2026. En al zou Red Bull er wel in slagen de Nederlander vast te houden, wie moet er dan naast hem rijden in de komende seizoenen? Pérez zit al enige tijd op de schopstoel, is al 34 jaar en zou daarnaast zelf ook overwegen om op korte termijn te stoppen met racen.

Verstappen niet zeker, Pérez onder vergrootglas

In het achterhoofd van de Red Bull-directie speelt de vraag wie er voor hun teams moet rijden in 2026. Verstappen is geen zekerheidje en Pérez ligt al enige tijd onder een vergrootglas. Bij de juniorenformatie levert Yuki Tsunoda degelijke prestaties, maar de Japanner lijkt niet in beeld voor promotie. Ricciardo was in eerste instantie teruggehaald om zich in de kijker te rijden voor een overstap naar de hoofdmacht, maar de Australiër wist niet te overtuigen. Niet voor niets kijkt Red Bull dan ook alvast voorzichtig verder. Teambaas Christian Horner flirtte recentelijk plots met George Russell, in wie hij een interessante optie ziet voor de toekomst.

Lawson, Hadjar en/of Iwasa?

Daarnaast heeft Red Bull ook nog voldoende talent in eigen huis dat op de deur staat te kloppen. Lawson heeft nu - in ieder geval tijdelijk - een stoeltje, maar ook Isack Hadjar en Ayumu Iwasa staan te trappelen. Marko erkent dan ook dat het vroegtijdige afscheid van Ricciardo deel uitmaakt van een groter plan van Red Bull. De Oostenrijkse formatie wil zich alvast oriënteren voor de toekomst.

Vertrek Ricciardo onderdeel van groter geheel

"Ricciardo werd teruggebracht met de kans om naar Red Bull Racing te komen als hij bij de Racing Bulls overtuigende prestaties zou laten zien", zo vertelt Marko. "Maar je moet het in een grotere context zien. We hebben een hele reeks jonge coureurs. Je hebt Hadjar, je hebt Lawson en dan heb je ook nog Iwasa, die we nog niet in een klassement kunnen onderbrengen. En daar moeten we naar kijken. We moeten naar de toekomst kijken."

Lawson vs. Tsunoda

Daarnaast wil Red Bull nu alvast zien of Lawson zich staande houdt tegenover Tsundoa. "Waar staat Lawson vergeleken met Yuki? En hoe ziet de combinatie van coureurs er in de toekomst uit bij onze twee teams?", zo vraagt Marko zich af. Er wordt zelfs gesuggereerd dat Pérez mogelijk na de Grand Prix van Mexico al vertrekt bij Red Bull en dat Ricciardo dan nog een paar races de kans krijgt bij de hoofdmacht om zich te bewijzen voor 2025, al heeft niemand binnen Red Bull dit gerucht nog willen bevestigen.

Keuzestress bij Red Bull voor komende seizoenen

Red Bull heeft dus niet perse afscheid genomen van Ricciardo vanwege zijn prestaties, maar meer omdat men zich nu alvast wil voorbereiden op de keuzes voor de toekomst: welke coureurs komen in welke stoeltjes in welk jaar? Lawson zal in ieder geval goed geanalyseerd worden de komende maanden en zijn prestaties zouden wel eens allesbepalend kunnen zijn voor zijn toekomst binnen Red Bull.

