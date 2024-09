Cora dient geheim document in: 'Schumacher altijd al homo, maar mag ik niet zeggen'

Ralf Schumacher (49) en ex-vrouw Cora (47) leven op gespannen voet met elkaar sinds bekend werd dat de oud-Formule 1-coureur homo is en een relatie heeft met een andere man, genaamd Étienne. Cora voelt zich bedrogen en stelt nu dat ze 'gemuilkorfd' wordt door haar ex-man. Ze diende daarom een geheim document in bij het hooggerechtshof.

Schumacher, de broer van Formule 1-legende Michael, kwam enige tijd geleden uit de kast en verklaarde kort daarna een relatie te hebben met een man. Dit nieuws schoot in het verkeerde keelgat bij Cora, die tussen 2001 en 2015 getrouwd was met de oud-coureur en met wie ze samen zoon David kreeg. De twee gingen uiteindelijk uit elkaar en recent heeft Schumacher openlijk verklaard dat hij homoseksueel is. Cora vindt dat ze ruim tien jaar aan het lijntje is gehouden. Ze had al eerder het idee dat hij er contact met andere mannen op nahield, maar als ze dat bij hem aankaartte dan moest ze "maar naar een psycholoog", zo zegt ze.

Ralf Schumacher al langer homo volgens Cora

Begin september luchtte Cora middels Instagram haar hart over de situatie en schreef ze: "Allereerst ga ik goedmaken wat hij mij heeft aangedaan, namelijk mij tien jaar lang voor de gek houden. Zodat ik aan niemand vertel wat ik aan het einde van het huwelijk ontdekte: dat de Donau geen eiland is. Hij al die tijd homo en had allerlei relaties met mannen. Ik heb er nooit aan gedacht.” Vervolgens ontving Cora een brief van Ralfs advocaat waarin stond dat ze deze uitspraken niet had mogen doen. Er werd tevens gewaarschuwd dat als Cora nog een keer uit de school zou klappen, er een lasterproces zou volgen, zo schrijft De Telegraaf op informatie van het Duitse nieuwsmedium BILD.

Cora dient geheim document in over Schumacher

Cora voelt de bui al hangen en vreest dat ze "gemuilkorfd" gaat worden door haar ex-man. Om dit te voorkomen heeft ze in het geheim een document laten opstellen dat ze heeft gedeponeerd bij het Centraal Register Beschermende Documenten van het Hogere Regionale Gerechtshof in Frankfurt. Als Ralf dan ooit een rechtszaak wil aanspannen tegen haar, is de rechtbank verplicht dit document te raadplegen. BILD kreeg het document in handen en stelt dat Cora enkele harde beweringen heeft laten vastleggen.

Cora vroeg Schumacher of hij homo was

Zo zou ze onder meer in het document hebben laten opschrijven dat Ralf aantoonbaar eerdere relaties met meerdere mannen heeft gehad. Dit heeft ze ook al eens bij hem aangekaart, maar toen werd ze nog voor gek verklaard. "Als ik suggereerde dat Ralf mogelijk homoseksueel was, moest ik, zei hij, maar naar een psycholoog", zo zei ze in een eerder interview.

