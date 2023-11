Jeen Grievink

Michael Schumacher wordt sinds zijn verschrikkelijke ski-ongeluk in 2013 volledig afgeschermd van de media en dus komt er ook maar weinig naar buiten over zijn situatie. Zijn broer, Ralf Schumacher, weet uiteraard meer, maar in een interview met BUNTE.de wil ook hij niet te veel in detail treden.

Schumacher is een legende in de Formule 1 en won maar liefst zeven wereldtitels. De Duitser zette na het seizoen van 2012 een definitieve punt achter zijn loopbaan en ruim een jaar later ging het gruwelijk mis. Schumacher ging skiën in de Franse Alpen, maar kwam ten val en belandde met zijn hoofd op een steen. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en lag daar voor langere tijd in een kunstmatige coma. In juni 2014 maakte zijn manager bekend dat hij niet langer in coma lag en dat hij het ziekenhuis had verlaten. Sindsdien bleef het angstvallig stil rondom de situatie van de Formule 1-legende. Uit de woorden van Ralf valt voorzichtig op te maken dat er nog niet bijzonder veel veranderd is in de gezondheidssituatie van zijn broer.

Schumacher: "Leven soms niet eerlijk"

"Helaas is het leven soms niet eerlijk", zo vertelt de 48-jarige Duitser, die zelf in Slovenië woont aan de Italiaanse grens en daardoor niet dagelijks op bezoek gaat bij de familie van Michael. "Slovenië is perfect voor mij. Ik vind hier rust. De mensen zijn hier ontzettend hartelijk en gastvrij; 's avonds zitten we gezellig bij elkaar met een wijntje en lekker eten. Voor mij is het de perfecte manier om even te vertragen: hier rijd ik op tractoren in plaats van in snelle auto's."

"We moeten het accepteren"

Als Ralf vervolgens doorgaat op de situatie omtrent zijn broer, wil hij - zoals onderling met de familie afgesproken - niet te veel in detail treden. Wel zegt hij dat de familie de situatie moet accepteren zoal die is. "We moeten het accepteren. Als ik zijn kinderen Gina-Maria en Mick zie, dan lacht mijn hart", zo zegt Ralf, die ondanks zijn leven in Slovenië bereikbaar blijft voor advies. "Als iemand in de familie om mijn advies vraagt, dan ben ik er. Ze gaan hun eigen weg."