Christian Horner heeft via social media gereageerd op het vertrek van Daniel Ricciardo. De Red Bull-teambaas kijkt met een warm gevoel terug op de periode van Ricciardo bij Red Bull, en benadrukt dat hij altijd bij de Red Bull-familie zal horen.

Op donderdag maakte het team van Visa Cash App RB bekend dat het per direct afscheid heeft genomen van Daniel Ricciardo. Hij wordt vervangen door de 22-jarige Liam Lawson, die vorig jaar al vijf races inviel voor de Honey Badger. Hoewel je in de koningsklasse natuurlijk nooit nooit kunt zeggen, heeft het er alle schijn van dat Ricciardo zijn Formule 1-carrière er nu toch echt op zit. Christian Horner heeft jarenlang met de Australiër samengewerkt en vertelt op social media dat hij brede lach van Ricciardo gaat missen.

"Vanaf het moment dat je bij Red Bull binnenkwam, was het duidelijk dat je zoveel meer was dan alleen een coureur. Je constante enthousiasme, gevoel voor humor en houding zal een onuitwisbare erfenis achterlaten bij zowel het team in Milton Keynes als bij de Formule 1 in het algemeen", reageert Horner via Instagram op het vertrek van Ricciardo.

"Bedankt voor de overwinningen, de glimlachjes, de liedjes (en ik zou willen dat ik hetzelfde kon zeggen over de shoeys). Je zult altijd een speciaal onderdeel uitmaken van de Red Bull-familie. 8 overwinningen, 32 podiumplekken en 1329 punten. Maar deze statistieken en onderscheidingen zijn niet de enige maatstaf voor wie je bent en wat je hebt bereikt. Dankjewel Daniel", sluit hij af.

