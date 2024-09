Daniel Ricciardo heeft middels social media voor het eerst gereageerd op zijn vertrek bij Visa Cash App RB. De Australiër schrijft dat hij een fantastische periode in de koningsklasse heeft beleefd, en dat hij er niets aan zou willen veranderen.

Op donderdag heeft het team van VCARB bekendgemaakt dat Ricciardo per direct vervangen wordt door Liam Lawson. Het vertrek van Ricciardo is toch wel enigszins opmerkelijk te noemen, gezien hij in juli nog volop in beeld was als vervanger van Sergio Pérez bij Red Bull. De overstap werd echter op het laatste moment tegengehouden, waarna het er alle schijn van had dat Ricciardo het seizoen af zou maken bij VCARB. Maar aan die samenwerking is nu toch vroegtijdig een einde gekomen.

"Ik heb mijn hele leven van deze sport gehouden", reageert Ricciardo op Instagram op het nieuws. "Het was wild en geweldig, het is een hele reis geweest. Aan de teams en individuen die hier hun steentje aan hebben bijgedragen, bedankt. Aan de fans die soms meer van de sport houden dan van mij haha, ​​bedankt. Er zullen altijd hoogte- en dieptepunten zijn, maar het is leuk geweest en ik zou eerlijk gezegd niets willen veranderen. Tot het volgende avontuur."

Toekomst Daniel Ricciardo

Het zou heel goed kunnen dat Ricciardo in Singapore zijn allerlaatste Formule 1-race gereden heeft, daar er nog maar heel weinig stoeltjes zijn voor volgend jaar. Het lege stoeltje bij Sauber zou eventueel nog een optie zijn voor de Australiër, al begint het er steeds meer op te lijken dat Valtteri Bottas deze plek in gaat nemen. Het is daarnaast ook nog maar de vraag of de 35-jarige coureur het nog ziet zitten om in de achterhoede van het veld te rijden. Een andere optie zou het stoeltje van Pérez zijn, al lijkt die kans erg klein na zijn ontslag bij VCARB. Het bericht van Ricciardo klinkt in ieder geval alsof hij het Formule 1-hoofdstuk zelf al aan het afsluiten is. Maar of dit daadwerkelijk zo is, zal de toekomst moeten uitwijzen.