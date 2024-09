Joe Saward heeft beweerd dat het raceweekend van de F1 Grand Prix van Mexico wel eens de laatste kan zijn van Sergio Pérez in dienst van Red Bull Racing. De timing heeft een opvallende reden.

In The Green Notebook zegt Seward dat het niet aan de auto van Red Bull, maar aan Pérez zelf ligt dat er wederom aan zijn toekomst bij het team wordt getwijfeld en de druk toeneemt ondanks dat de Mexicaan een nieuw contract heeft. "Red Bull is bezig met het verliezen van het constructeurskampioenschap vanwege Checo's slechte prestaties. De fans proberen Red Bull de schuld te geven dat ze hem niet de juiste auto geven, maar het feit dat hij een 'juiste' auto nodig heeft, is al genoeg reden tot veroordeling. Wanneer hij een goede kans krijgt, zoals in Bakoe, weet hij die nog steeds te verpesten met een slecht doordachte actie die hem en Carlos Sainz in de muur liet belanden. Ik weet dat sommigen van streek zullen raken bij de suggestie dat Pérez niet de grootste ster ooit is in het F1-universum, maar zo is het leven."

'Pérez na GP Mexico met pensioen om pijnlijk vertrek te voorkomen'

Saward bevestigd het bericht dat, net zoals Allard Kalff, hij gehoord heeft dat er na het raceweekend in Mexico wel eens een grote verandering aan kan gaan komen bij Red Bull. "Een interessant gerucht in Singapore was dat Pérez en Red Bull een plan hebben uitgewerkt waarbij hij zijn pensioen in Mexico aankondigt, wat hem een zachtere exit zou geven dan als hij ontslagen wordt. Het zou minder pijnlijk zijn voor de Red Bull-verkoop in de Amerika's." Het zou echter niet alleen in het voordeel van Red Bull zijn. "Dit zou Red Bull de kans geven om verder te kijken naar een nieuwe coureur in 2025. Ondanks haar dure juniorenprogramma's heeft Red Bull momenteel echter niemand klaarstaan om naast Verstappen te rijden. Misschien wel als Lawson echt uitblinkt (zoals Colapinto). Maar er zijn al signalen dat Red Bull op zoek is naar de toekomst. Horner sprak laatst over Russell, aangezien hij na het einde van 2025 geen contract meer heeft. Er zijn nog steeds mensen die denken dat Verstappen naar Mercedes kan vertrekken, maar ik denk dat de prijs die hij zal vragen voor zijn diensten, samen met 'de bagage' die hij meeneemt, hem misschien minder aantrekkelijk maakt dan hij denk."

'Het schaadt het moraal binnen Red Bull'

Saward denkt zelf dat de toekomst van Pérez bij Red Bull Racing al beslecht is in het nadeel van de Mexicaan. "Misschien is de sponsoring die hij meebrengt echt meer waard dan het prijzengeld dat ze mislopen, maar dit soort dingen schaadt de moraal van het team." Wie dan de opvolger van Pérez moet gaan worden, is nog maar de vraag. Met Lawson, Tsunoda en wellicht Ricciardo zijn er in ieder geval opties genoeg om vanuit het eigen team iemand in de auto te zetten.

