Andretti kreeg een paar maanden geleden te horen dat het voorlopig nog niet wordt toegelaten tot F1, waarna de ontwikkelingen zich nu snel opvolgen. Nu zou CEO Michael Andretti zijn aandelen gaan opgeven.

Dit weet Sportico vrijdag te melden. Andretti Global was op de achtergrond druk bezig om alles voor elkaar te krijgen voor een entree in F1 in 2025 of daarna, iets wat ook werd goedgekeurd door de FIA. Het was F1 zelf dat uiteindelijk besloot om Andretti met de huidige situatie niet toe te laten. Dit had vooral te maken met het feit dat Cadillac, dat de motoren aan het team zou leveren, pas in 2027 de motoren wil en kan gaan leveren. Dat was voor F1 een goede reden om te twijfelen aan de competitiviteit van het team.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Steiner slaat toe tijdens eerste rechtszaak tegen Haas, meer rechtszaken volgen nog

'Andretti geeft aandelen in Andretti Global op'

Als gevolg hiervan zou Michael Andretti, die CEO is van Andretti Global, zijn aandelen willen opgeven. Andretti wil wel actief blijven werken voor het bedrijf dat zijn naam heeft, dit zou dan vooral op strategisch gebied zijn in plaats van een operationele rol. Michael Andretti is sinds 2002 de baas van Andretti Global. Dan Towriss, die flink heeft geïnvesteerd in het bedrijf en merk, zou nu de touwtjes in handen gaan krijgen. De vraag is wat voor effect dit gaat hebben op de toekomst van Andretti in F1.