Adrian Newey zal de overstap maken van Red Bull Racing naar Aston Martin. Mercedes besloot de briljante ontwerper geen contract aan te bieden. Teambaas Toto Wolff legt uit waarom en hij zegt zelfs dat Newey niet de belangrijkste persoon is die Aston Martin heeft aangenomen.

Newey heeft negentien F1-seizoenen doorgebracht bij de energiedrankfabrikant, maar hij zou te vermoeid zijn geweest om door te gaan, zeker in de nasleep van de titanenstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021, maar naar verluidt hebben de situaties rondom teambaas Christian Horner en de machtsstrijd binnen Red Bull ook een rol gespeeld. Vanaf 1 maart 2025 gaan we Newey in het groen zien. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll wist namelijk de handtekening van de ontwerper te scoren en was daarmee Alpine, Ferrari en Williams te slim af. Wie niet meedeed in de race om Newey binnen te slepen, was Mercedes.

In eigen team geloven

"Elke team heeft eraan gedacht", begon Wolff tegenover de aanwezige media in de paddock. Iedere renstal zou hebben overwogen een gooi te doen naar de diensten van Newey, toen hij zijn vertrek bij Red Bull had aangekondigd. "Ik denk dat wat Adrian heeft neergezet in de Formule 1, voor zichzelf spreekt." De teambaas nam samen met technisch directeur James Allison uiteindelijk toch niet het besluit om de ontwerper een bod te doen. "James en ik hebben het erover gehad, we hebben erover gediscussieerd, en we kwamen tot de conclusie dat de structuur die we vandaag de dag hebben, eentje is waar we in geloven en waar we mee door willen gaan. We hebben allebei veel respect voor Newey, maar we hebben hem laten schieten, omdat we momenteel in ons team geloven."

Andy Cowell

Wolff vindt dat Newey niet de belangrijkste nieuwe aanwinst is van Aston Martin, maar Andy Cowell. De Britse engineer was het voormalig hoofd van de power unit-afdeling van Mercedes, maar zal vanaf aankomende 1 oktober aan de slag gaan als CEO van Aston Martin. "Persoonlijk vind ik dat de belangrijkste persoon die door Aston Martin wordt ingehuurd, Andy Cowell is", zo zei hij verrassend tegenover Sky Sports F1. "Die komt bij ons team vandaan. Hij is een ontzettend goede manager als CEO. Hij begrijpt organisaties, structuren, processen. Adrian heeft uiteraard het talent voor aerodynamica, maar als je kijkt naar een gehele organisatie dan weet ik dat je bij Andy goed zit."

