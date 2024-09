Adrian Newey heeft naar verluidt zijn plannen gewijzigd wat betreft het meereizen met Red Bull Racing. We zullen de hoofdontwerper waarschijnlijk niet meer bij F1-races zien dit seizoen, terwijl hij zich opmaakt voor de overstap naar Aston Martin.

Newey kwam na Williams en McLaren, waar hij al ongelooflijk succesvol was, maar vanwege politieke spelletjes zijn draai niet kon vinden, in 2006 bij Red Bull terecht. In zijn negentien seizoenen bij de Oostenrijkse renstal was hij medeverantwoordelijk voor de wereldtitels die Sebastian Vettel en Max Verstappen op hun naam hebben geschreven. Hij zou echter te vermoeid zijn geweest om door te gaan bij de energiedrankfabrikant, zeker in de nasleep van de titanenstrijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton in 2021, maar naar verluidt heeft de situatie rondom teambaas Christian Horner ook een rol gespeeld in zijn besluit om afscheid te nemen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen kijkt naar ontwikkelingen Aston Martin: 'Nog geen belletje van Stroll gehad'

Niet meer aanwezig bij F1-races

Het vertrek van Newey werd afgelopen 1 mei officieel bekendgemaakt. Hij zal tot het eerst kwartaal van 2025 werknemer blijven van Red Bull alvorens de transfer naar Aston Martin mag plaatsvinden. De ontwerper zal zich vooral bezighouden met zijn RB17-hypercar. Sinds de afscheidsaankondiging is Newey naar de Grands Prix in Miami, Monaco en Groot-Brittannië afgereisd. En hij zou bij nog meer Formule 1-races aanwezig zijn later dit seizoen om het technische team bij te staan, maar volgens meerdere media, waaronder Crash.net, is dit plan nu gewijzigd. Dat betekent dat we hem dus niet meer tegen zouden komen in de paddock in 2024.

Christian Horner was er al niet blij mee dat Newey deelnam aan een persconferentie met Aston Martin, terwijl hij nog voor een aantal maanden onder contract staat bij Red Bull. "Adrian heeft altijd de neiging gehad om zijn eigen ding te doen. Het was duidelijk een groot moment voor dat team en zij kozen er voor om dat te vieren", verklaarde de Red Bull-teambaas, die de festiviteiten dus niet erg netjes vond, tegenover de aanwezige media in Bakoe. "Misschien zelfs iets te vroeg [de viering], want het was nog voordat zijn contract met Red Bull Racing ten einde loopt."

Gerelateerd