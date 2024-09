Het Aston Martin F1-team heeft de deur opengezet voor Max Verstappen. Maar is de kampioenschapsleider wel geïnteresseerd in het verruilen van Red Bull Racing voor het British Racing Green? Gaat hij hoofdontwerper Adrian Newey achterna? Verstappen ging er in Azerbeidzjan op in.

Newey kwam in 2006 bij Red Bull terecht, nadat hij zijn draai niet meer kon vinden bij McLaren. Hij was het brein achter de auto's waarmee Sebastian Vettel en Verstappen gezamenlijk zeven wereldkampioenschappen verdiende. Door vermoeidheid en de gespannen sfeer bij de energiedrankfabrikant was het echter tijd voor verandering. Newey maakte zijn afscheid bij Red Bull officieel en kondigde in aanloop naar de Formule 1-race in Bakoe de overstap naar Aston Martin aan. Verstappen is ook niet helemaal tevreden bij Red Bull en heeft al gesprekken gevoerd met Mercedes. Flirt de coureur ook met Aston Martin?

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mercedes passeerde Newey, denkt hem niet nodig te hebben

Goede relatie

"Ik heb altijd gezegd dat we, als team zijnde, liever Adrian erbij hadden gehad. Hij weet natuurlijk ook heel veel", begon de Nederlander tegenover Viaplay. "Het is niet fijn dat [die kennis] naar een ander team gaat, maar aan de andere kant kan je iemand natuurlijk ook niet tegenhouden, als diegene wat anders wil doen. Ik ben wel blij voor hem. Het is een nieuwe uitdaging, daar heb ik hem even snel over gesproken. We hebben altijd een goede relatie gehad. Het is jammer dat hij weg is, maar je moet op een gegeven moment gewoon door."

OOK INTERESSANT: Sky-commentator reageert op uitspraken Newey en Verstappen over 'partijdige' Britse media

Belletje van Lawrence Stroll

Reagerend op het feit dat Newey een team zal vormen met Fernando Alonso, zei Verstappen: "Fernando heeft al heel lang met Adrian wil werken, dus dat het nu eindelijk lukt is heel mooi voor hem. Ik ben heel benieuwd naar de komende jaren hoe Aston Martin zich gaat ontwikkelen." Hoe kijkt de Red Bull-coureur daar dan naar? "Van mijn kant relaxed. Daar is momenteel totaal niets gaande, maar ik vind het wel altijd leuk om te zien hoe een team kan opbouwen met nieuwe mensen en hoe dat verder verloopt." Aston Martin-teambaas Mike Krack gaf in Azerbeidzjan toe dat de deur altijd openstaat voor Verstappen. "Dat kan, maar daar ben ik op dit moment niet actief mee bezig." En heeft teameigenaar Lawrence Stroll nog gebeld? "Nee, nee", antwoordde Verstappen lachend. "Ik heb al een Aston Martin, maar dat is een GT3-auto. Daar houden we het nu even bij."

Gerelateerd