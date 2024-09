Mercedes passeerde Newey, denkt hem niet nodig te hebben

Het grote Formule 1-nieuws voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan was de aankondiging van Adrian Newey bij Aston Martin. Newey maakte al sinds 2006 onderdeel uit van Red Bull, maar maakte in april zijn exit bekend. Hij gaat in maart aan de slag in Silverstone bij Aston Martin, na boden van onder andere Ferrari, McLaren, Williams en Alpine af te hebben geslagen. Mercedes heeft dit keer echter nooit een poging gewaagd om de Brit naar Brackley te halen - iets wat ze in het verleden wel hebben gedaan.

Sinds 2021, toen Mercedes het constructeurskampioenschap voor het laatst won, is het team afgezakt. Mercedes heeft de ground effect auto nog niet onder de knie, ook al wisten Lewis Hamilton en George Russell dit seizoen wel drie Grands Prix te winnen. Toch denkt teambaas Toto Wolff geen behoefte te hebben aan Newey, wiens auto's meer dan 200 Formule 1-races hebben gewonnen. “Ik denk dat elk team erover heeft nagedacht," zei Wolff. "James [Allison] en ik hebben het besproken en uitgepraat, en we zijn tot de conclusie gekomen dat de structuur die we nu hebben, degene is waar we vertrouwen in hebben en waar we mee verder willen."

Rekening houden met Aston Martin

Met de komst van Newey, weet Wolff dat Mercedes vanaf nu ook rekening moet houden met Aston Martin als een serieus team dat kans maakt op een toekomstig kampioenschap. “Ik denk dat de prestaties van Adrian in de Formule 1 voor zich spreken,” gaat de Oostenrijker door. “Een geweldige ontwerper, de grootste ontwerper in de Formule 1 als je kijkt naar de statistieken, en als je dat combineert met iemand als Andy Cowell, die voor mij een van de sterkste leiders is die ik ooit in deze industrie heb ontmoet, en als ze dat kunnen laten werken, denk ik dat dat een combinatie is om rekening mee te houden."

Lauda probeerde Newey los te weken

Mercedes heeft nu geen behoefte aan Newey, maar dat is niet altijd zo geweest. In zijn autobiografie, How To Build A Car, onthulde Newey dat Niki Lauda hem in 2014 heeft proberen te overtuigen om te vertrekken bij Red Bull. Op dat moment was Red Bull natuurlijk de viervoudig regerend kampioen, en zou Mercedes net beginnen met domineren in het V6-hybride tijdperk. "Ik overwoog mijn opties, toen wie anders dan Niki Lauda van Mercedes me benaderde," schrijft Newey. "Er begon een reeks gesprekken om mij over te halen naar Mercedes. Niki bezcoht me een paar keer thuis om het te bespreken. De verleiding was groot, maar niet zó groot. Om naar Mercedes te gaan, het team dat duidelijk het kampioenschap ging winnen dat jaar, 2014, en om Ross Brawn te vervangen, voelde gewoon niet goed, en ik zou me als een trophy hunter hebben gevoeld. Dus ik bedankte Niki, maar sloeg het af."

