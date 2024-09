David Croft heeft gereageerd op de uitspraken recente uitspraken van Adrian Newey en Max Verstappen. Met name Newey betichtte de Britse media ervan soms "wat nationalistisch" te zijn, iets waar de Nederlander het mee eens was.

Adrian Newey schoof onlangs een bij de High Performance Podcast na de bekendmaking van het nieuws dat hij bij Aston Martin heeft getekend. In de uitzending ging het onder andere over coureurs waar de Brit mee heeft samengewerkt, waarna Newey zich kritisch uitliet over de Britse media: "Ik heb het gevoel dat mensen vanaf de buitenkant nooit Max volledig waarderen en begrijpen. Hetzelfde gebeurde bij Sebastian. Dit heeft te maken met het demoniseren waar ze allebei soms last van hebben gehad en wat naar mijn idee ook oneerlijk is geweest", klonk het.

Newey en Verstappen kritisch op Britse media

Newey vervolgde: Ik denk dat dat een beetje te maken heeft met de Britse media als ik heel eerlijk ben. Sky heeft een hele grote invloed over de hele wereld. Hun kijkers zijn heel internationaal, terwijl de manier van verslaggeving juist vrij nationalistisch is, als ik dat mag zeggen. Dat kan zo zijn invloed hebben. Het is een ding dat tegenwoordig in de journalistiek gebruikelijk is, namelijk om mensen op een voetstuk te plaatsen of ze neer te halen." Gevraagd naar de uitspraken van de voormalig Red Bull Racing-ontwerper, liet Verstappen vervolgens weten "het er honderd procent mee eens te zijn."

Sky Sports-commentator reageert

David Croft, verslaggever en commentator bij Sky Sports, heeft nu gereageerd op de uitspraken: "Ik probeer het verhaal te volgen, zo simpel is het", klinkt het tegenover Speedcafe. "Je probeert het verhaal te volgen, wat dat verhaal ook is. En de Formule 1 is uniek in de zin van dat er verschillende verhalen langs elkaar lopen tijdens een race. Daarnaast moet je reageren op de beelden die je te zien krijgt, en daar hebben wij met Sky geen enkele controle over. Ze worden wereldwijd uitgezonden, dus je reageert op wat de regisseur wil dat er uitgezonden wordt. Ik probeer zo onpartijdig mogelijk te zijn."

Eigen vooroordeel

Croft vervolgt: "Het is heel moeilijk te bewijzen of je partijdig bent of niet, want we kijken allemaal met een voorkeur. We kijken allemaal met ons eigen vooroordeel en met onze eigen perceptie op een reactie of statement dat iemand geeft. Als je neutraal probeert te zijn, kan iemand dat compleet ervaren. Ben ik blijer als er een Britse coureur wint? Misschien, je zou het wellicht denken, maar ik weet het niet, omdat ik in het moment zit. Ben ik blijer als het een spannende race is geweest? Ja. Ben ik blijer als er een fantastisch verhaal achter zit? Ja. Ben ik blij ondanks wie er wint? Dat probeer ik."

