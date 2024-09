Lewis Hamilton was ontzettend teleurgesteld met zijn resultaat in de F1 Grand Prix van Singapore en zelfs boos op zijn team. Mercedes had hem namelijk niet op de goede strategie gezet. Kansen op een podium leken daardoor meteen in rook op te zijn gegaan.

Hamilton had zich als derde gekwalificeerd op het Marina Bay-stratencircuit en hij was optimistisch dat hij Lando Norris en Max Verstappen kon aanvallen en dus kon vechten voor de overwinning. Toen de bandenwarmers er voor de start afgingen en hij zag dat alle andere coureurs op de mediums stonden, terwijl hij op de softs zou beginnen, zakte de moed door zijn schoenen. "Ik was zo boos. Vanaf dat moment was ik al gefrustreerd", zei Hamilton na afloop. De zevenvoudig wereldkampioen kon Oscar Piastri, ploegmaat George Russell en Charles Leclerc niet achter zich houden en kwam in Singapore als zesde aan de finish.

Posities goedmaken

"We hadden niet moeten beginnen op de softs, dat was een fout", gaf technisch directeur James Allison toe in een nabesprekingsvideo van Mercedes. "Als we de tijd konden terugdraaien, dan hadden we gedaan wat degenen om ons heen ook deden en dat was de mediums kiezen. De reden achter de keuze was dat de zachte band je vaak de mogelijkheid geeft om goed weg te komen bij de start en een positie of twee goed te maken in de openingsronden van de race. Maar we hadden voor de race totaal niet verwacht dat we de problemen zouden krijgen die we uiteindelijk op het zachte rubber ervaarden."

Pace opbouwen

Het lukte Hamilton niet om voorbij Norris of Verstappen te gaan. "Daarna hoopten we dat het nadeel van de softs, het feit dat die wat fragieler is, niet zo erg naar voren zou komen", vervolgde Allison. "Als je kijkt naar de afgelopen jaren in Singapore, dan zie je dat de pace aan het begin heel erg makkelijk is en dat de coureurs tijdens de vele ronden die volgen, de pace opbouwen. Dat maakt de zachte band perfect om relatief ver te komen voor de eerste pitstop wordt gemaakt. [Norris en Verstappen] bouwden de pace echter rond de vijfde ronde al op. Daardoor kreeg Lewis, wiens auto sowieso al niet lekker ging, veel last van de bandenslijtage, waardoor hij eerder naar binnen moest. Dat heeft de race voor hem verpest. Dus dat was gewoon een fout." Mercedes had daarnaast met de strategie rekening gehouden dat er een safety car zou komen, aangezien elke race in Singapore vóór afgelopen zondag altijd tenminste een keer is geneutraliseerd, maar ook dat pakte dus niet uit.

