Max Verstappen (26) heeft van de FIA een taakstraf opgelegd gekregen nadat hij op donderdag in de persconferentie het scheldwoord f*cked gebruikte om de staat van zijn Red Bull-auto te omschrijven. Lewis Hamilton liet al vrij snel weten dat hij hoopt dat Verstappen deze taakstraf niet gaat uitvoeren. Ted Kravitz houdt zijn hart vast nu de zevenvoudig wereldkampioen zich ermee bemoeit.

In een week waarin de FIA bij monde van president Mohammed Ben Sulayem liet weten het taalgebruik van de Formule 1-coureurs strenger in de gaten te houden, werd Verstappen bestraft omdat hij had gezegd dat zijn auto f*cked was. De Nederlander werd op het matje geroepen door de stewards en kreeg vervolgens een taakstraf opgelegd. Dit overkwam Verstappen ook al in 2018, toen hij het aan de stok had gehad met Esteban Ocon. Omdat hij de Fransman had geduwd moest hij als straf meelopen met de stewards tijdens een race in de Formule E. Welke straf hij nu moet uitvoeren, is nog niet bekend, maar Verstappen was witheet toen hij hoorde dat hij gestraft ging worden. Hij besloot dan ook de FIA-persconferenties te boycotten. Hamilton bemoeide zich er vervolgens ook mee en had een advies voor de Nederlander.

Hamilton sprint in de bres voor Verstappen

Hamilton liet tegenover de pers weten dat als hij deze taakstraf zou hebben gekregen, hij hem niet zou uitvoeren. "Ik hoop dat Max het ook niet gaat doen", zo liet de Mercedes-coureur weten. Kravitz houdt zijn hart vast nu Hamilton zich met de FIA-vete bemoeit. Als twee grote sterren, en meervoudig wereldkampioenen, van de sport overhoop gaan liggen met de autosportbond, dan kan dat nog wel eens leiden tot iets groots. "Ik was heel geïnteresseerd in wat Lewis zei, toen hij het opnam voor Max Verstappen wat betreft de taakstraf die hij kreeg voor het vloeken in de persconferentie op donderdag", zo begint Kravtiz.

Hamilton duwt Verstappen in verdere confrontatie met FIA

"Lewis zei daar: 'Ik zou het niet hebben gedaan [de straf uitvoeren, red.] en ik hoop dat Max het ook niet gaat doen.' En dat maakt dat ik heel benieuwd ben welke kant dit opgaat. Dat Lewis opstond en zei 'ik hoop dat Max het [de taakstraf, red.] niet gaat doen', kan mogelijk leiden tot een verdere confrontatie tussen Max en de FIA", aldus Kravitz in Ted's Race Notebook op YouTube.