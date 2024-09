Horner ontkent dat hij opdracht gaf om Norris te dwarsbomen in Singapore

Christian Horner zegt niets te maken hebben gehad met het wegnemen van het punt voor de snelste raceronde bij Lando Norris in Singapore. Daniel Ricciardo pakte in de slotfase in zijn VCARB de snelste ronde en dat kwam bijzonder goed uit voor Max Verstappen. Toch was het geen call van Red Bull, zegt Horner.

Het was een bijzonder vreemd weekend voor Ricciardo in Singapore. Hij reisde af naar Azië in de wetenschap dat er geruchten de ronde deden dat hij na het weekend zou worden vervangen door Liam Lawson. Vervolgens zat zijn team er plots heel goed bij in de vrije trainingen, maar in de kwalificatie en race zakte Ricciardo weer door het ijs. De man uit Perth reed een verloren race op het Marina Bay Street Circuit en kon daarom risicovrij naar binnen voor een extra pitstop, om zo een poging te doen de snelste raceronde op zijn naam te krijgen. Hij haalde hiermee een punt weg bij Norris en dat was uiterst belangrijk voor Verstappen in zijn strijd om de wereldtitel. Red Bull zegt echter geen opdracht te hebben gegeven aan haar juniorenteam om Ricciardo op pad te sturen.

Racing Bull's wilde Ricciardo laten genieten in Singapore

Waarom zou je als je buiten de punten rijdt nog een pitstop gaan maken om de snelste raceronde te rijden? Er valt immers niets mee te winnen als je niet binnen de top tien actief bent. Volgens Laurent Mekies, teambaas van het Visa Cash App RB-team, wilden ze Ricciardo hiermee een soort van bedanken voor zijn inzet. "Aangezien dit Daniels laatste race zou kunnen zijn, wilden we hem de kans geven om ervan te genieten en met de snelste ronde naar huis te gaan", zo liet hij weten. Niet iedereen gelooft dit verhaal en sommigen zeggen dat Red Bull achter de beslissing zat om Ricciardo op pad te sturen voor de snelste raceronde.

Horner ontkent betrokkenheid bij snelste ronde Ricciardo

Horner ontkent dat hij de opdracht gaf aan de Racing Bull's om via Ricciardo het maximale resultaat voor Norris te dwarsbomen. Toen de Red Bull-teambaas gevraagd werd hoe veel communicatie er was tussen hem en het team van Ricciardo, zei hij: "Geen. Daniel wilde de race duidelijk op een hoogtepunt eindigen. Daar zou je Racing Bulls naar moeten vragen [naar de reden, red.]."