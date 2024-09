Lando Norris (24) wist gisteren de Grand Prix van Singapore op zijn naam te zetten en na afloop verscheen hij dan ook bij de gridinterviews, die werden afgenomen door oud-coureur David Coulthard. Norris kreeg echter - letterlijk - een koude douche toen hij bij de microfoon stond. Coulthard besloot hem te overgieten met een kan water.

De Grand Prix van Singapore is altijd een bijzondere zware race voor de coureurs. Niet alleen vraagt het stratencircuit een opperste concentratie, ook is het vaak bloedheet in de Zuidoost- Aziatische eilandstaat. De temperaturen en de luchtvochtigheid zijn hoog en dat is een ware uitputtingsslag voor de coureurs. Afgelopen zondag kwamen de rijders dan ook weer aangeslagen uit hun auto's. Dat gold ook voor winnaar Norris, die vervolgens direct acte de présence moest geven bij de gridinterviews. Gelukkig had interviewer Coulthard al iets klaarstaan om de Brit mee af te koelen.

Volledig kan met koud water over hoofd Norris

Bij de gridinterviews zag Coulthard al dat Norris aangeslagen was door de intensieve race op het Marina Bay Street Circuit. "Ik heb wel wat voor je als je je een beetje duizelig voelt", zo zei de Schot met een grijns. Norris zag vervolgens de kan met water en zei: "Oh, nee hé." Maar voordat hij het wist ging de hele inhoud met koud water over zijn hoofd heen. Coulthard kon er wel om lachen en gelukkig gold dat ook voor Norris. "Voel je je nu beter?", vroeg Coulthard.

Norris pakt Coulthard terug met natte knuffel

Norris besloot vervolgens met zijn doorweekte pak een knuffel te geven aan de 53-jarige oud-coureur. "Ik ontvang graag een knuffel van een winnaar", zo knipoogde Coulthard. "Gefeliciteerd Norris, geniet van het podium", zo sloot hij de doucheceremonie vervolgens af terwijl Norris probeerde het water nog uit z'n kleren en haren te krijgen. Bekijk de beelden van Coulthard en Norris hier.

