Max Verstappen finishte tijdens de Grand Prix van Singapore als tweede, achter Lando Norris. Laatstgenoemde leek nog een extra punt te pakken voor de snelste raceronde, maar in de slotfase bewees Daniel Ricciardo een dienst aan Verstappen door de rondetijd verder aan te scherpen en het punt weg te halen bij Norris. Verstappen belooft hem alvast een cadeau.

Verstappen kon in Singapore wederom geen vuist maken tegen de McLaren van Norris en daarom was de missie wederom om de schade te beperken. Verstappen deed voldeed aan deze opdracht door netjes tweede te worden. Norris probeerde op zijn beurt te maximaliseren en ging voor zowel de overwinning (25 punten) als de snelste raceronde (1 punt). Ook hij leek te gaan slagen, wilde het niet dat Ricciardo in de slotfase naar binnen werd gehaald voor een extra pitstop, in een poging het punt weg te kapen bij Norris. Ricciardo had op zijn positie in de achterhoede toch niets meer te verliezen en kon zo Verstappen en Red Bull een dienst bewijzen. Dit lukte - en daar was Verstappen natuurlijk maar wat blij mee. Ricciardo gaf al grappend aan dat hij wel een leuk kerstcadeautje verwacht van Verstappen.

Ricciardo aast op cadeau én miljoenenbonus

"Ik hoop eigenlijk dat Max met één punt verschil wint, want dan heb ik mezelf verzekerd van een mooi kerstcadeau... Sorry, Lando!", zo zei Ricciardo zondag na afloop van de race bij de pers. Vervolgens gaf hij met een knipoog aan ook nog een leuke bonus van Red Bull te verwachten. "Ik hoorde iets over een bonus van 3,5 miljoen dollar voor de snelste ronde. Red Bull gooit met gekke getallen!", zo klonk het uit de mond van de goedlachse Australiër, die in Singapore zeer waarschijnlijk zijn laatste Formule 1-race uit zijn carrière heeft gereden.

Verstappen geeft Ricciardo vrije keuze in cadeau

Toen Verstappen gevraagd werd welk kerstcadeau Ricciardo kon verwachten als hij dit jaar met één punt verschil Norris verslaat om het kampioenschap, antwoordde de Nederlander: "Hij kan alles krijgen wat hij wil!. Ik moet hem bedanken voor die snelste ronde. Hij is een geweldige kerel, eerlijk waar."