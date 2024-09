Verstappen dankbaar nadat Ricciardo hak zet bij Norris in Singapore

Lando Norris leek er in de Grand Prix van Singapore met 26 punten vandoor te gaan, maar in de slotfase van de wedstrijd werd zijn snelste raceronde afgepakt door niemand minder dan Daniel Ricciardo in zijn VCARB. Hierdoor hield Norris uiteindelijk een puntje minder over aan de wedstrijd en dat is in het voordeel van Max Verstappen, die Ricciardo dan ook even bedankte over de boordradio.

Verstappen kon in Singapore wederom geen vuist maken tegen de McLaren van Norris en daarom was de missie wederom om de schade te beperken. Verstappen deed voldeed aan deze opdracht door netjes tweede te worden. Norris probeerde op zijn beurt te maximaliseren en ging voor zowel de overwinning (25 punten) als de snelste raceronde (1 punt). Ook hij leek te gaan slagen, wilde het niet dat Ricciardo in de slotfase naar binnen werd gehaald voor een extra pitstop, in een poging het punt weg te kapen bij Norris. Ricciardo had op zijn positie in de achterhoede toch niets meer te verliezen en kon zo Verstappen en Red Bull een dienst bewijzen. Dit lukte - en daar was Verstappen uiterst content mee.

Verstappen bedankt Ricciardo voor wegkapen punt Norris

Dat Ricciardo het punt voor de snelste raceronde wist weg te halen bij Norris, kan nog wel eens een groot voordeel zijn voor Verstappen in het restant van het kampioenschap. Doordat Norris nu dat ene puntje misloopt, kan Verstappen in de laatste races 'gewoon' steeds tweede worden en alsnog de titel bijschrijven. Toen de Red Bull-coureur na afloop van de race werd geïnformeerd over de actie van Ricciardo, reageerde hij dankbaar. "Je oude vriend Daniel heeft de snelste raceronde nog even neergezet", zo sprak Gianpiero Lambiase in het oor van Verstappen, waarop de Nederlander reageerde: "Dankjewel, Daniel!"

