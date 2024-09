Daniel Ricciardo haalde in de absolute slotfase van de Grand Prix van Singapore het extra punt voor de snelste raceronde weg bij Lando Norris, en daarmee heeft de Visa Cash App RB-coureur Max Verstappen een aanzienlijk groter plezier gedaan dan misschien in eerste instantie wordt gedacht.

Het lijkt einde verhaal te zijn voor Daniel Ricciardo in de Formule 1. Alhoewel Red Bull nog niet officieel heeft bevestigd dat de goedlachse coureur vanaf het eerstvolgende raceweekend in Texas wordt vervangen door de 22-jarige Liam Lawson, liet de gang van zaken in Singapore weinig aan de verbeelding over. Zo verscheen de 35-jarige routinier na afloop van de race in tranen voor de camera van F1TV, en vormden de gasten van Visa Cash App RB een erehaag toen hij na zijn mediaverplichtingen weer aankwam bij de hospitality van de renstal. Dat alles zal niet geweest zijn om de achttiende plaats van de Australiër te vieren.

Artikel gaat verder onder video

Snelste raceronde Ricciardo

In de absolute slotfase van de race maakte Ricciardo een extra tweede pitstop, om een nieuw setje van de zachte band op te halen. Hiermee verreed hij een ronde later de snelste ronde van de race met een 1.34.486, ruim een halve seconden sneller dan de snelste raceronde op dat moment. Deze was in handen van Lando Norris. En alhoewel het team na afloop liet weten dat ze Ricciardo naar binnen haalden met het idee dat als dit zijn laatste race blijkt te zijn, hij afscheid heeft kunnen nemen met een snelste raceronde, kan dat extra puntje van groot belang zijn voor het wereldkampioenschap van Max Verstappen.

Voordeel voor Verstappen in wereldkampioenschap

Verstappen werd in Singapore tweede, waar Norris als eerste over de streep kwam. Door het wegkapen van het extra punt voor de snelste raceronde is de Brit zeven in plaats van acht punten ingelopen op de Red Bull Racing-coureur. Met nog zes raceweekenden te gaan en een voorsprong van 52 punten voor de Limburger, betekent dit dat als Norris nu alles wint, Verstappen - inclusief sprintraces en snelste raceronden - nog steeds wereldkampioen wordt als hij constant tweede wordt. Dit was met een punt extra voor Norris in Singapore, nog niet het geval geweest. Een laatste afscheidscadeau van Ricciardo aan zijn werkgever Red Bull?

