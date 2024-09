Lewis Hamilton heeft laten weten dat hij van tevoren al verbijsterd en boos was over zijn racestrategie voor de Grand Prix van Singapore. Hamilton wist zijn Mercedes op de derde startplaats neer te zetten in de kwalificatie, maar viel in de race snel terug na een vroege pitstop. De zevenvoudige kampioen begon namelijk als enige in de top tien op de zachte band, rekenend op een vroege Safety Car, maar die bleef voor het eerst in de geschiedenis van de avondrace uit.

Hamilton en Russell deden allebei niet mee aan de mediasessie na de Grand Prix omdat ze er niet in staat toe waren na de fysiek zwaarste race van het seizoen, maar spraken op dinsdag bij een conferentie van Mercedes-sponsor Petronas. “De avond ervoor hadden ze al gezegd dat ze de [strategieën van de] auto's wilden splitsen, ik was er een beetje verbijsterd over," liet Hamilton weten. "Normaal gesproken als George zich goed kwalificeert, wat hij altijd doet, en ik zit buiten de top tien of zo, dan splitsen we de strategieën. Maar we zaten zo dicht bij elkaar dat ik het niet logisch vond. Ik vocht zo hard als ik kon [in de teambespreking] om te vechten voor de medium band, maar het team bleef voorstellen dat ik op soft moest starten.

"Ik was zo boos"

Hamilton startte dus met tegenzin aan de Grand Prix van Singapore op de zachte band vanaf de derde plek. De frustratie groeide alleen maar voor de Brit toen hij zag wat alle coureurs om hem heen deden, aangezien slechts één van de andere 19 auto's ook op de rode Pirelli-band aan de avond begon. "Toen ze de bandendekens eraf haalden en iedereen op mediums stond... Ik was zo boos. Vanaf dat moment was ik al gefrustreerd, maar ik deed mijn best om de jongens voor me bij te houden, maar ze waren te snel." Hamilton moest vroeg stoppen, en werd uiteindelijk zesde, terwijl teamgenoot George Russell vierde werd.

