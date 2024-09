Alpine zal vanaf 2026 stoppen met het produceren van haar eigen motoren. Alpine heeft dit in een persbericht bekendgemaakt en zal de status als fabrieksteam dus verliezen, om kosten te besparen en om volgens de geruchten met Mercedes-kracht hopelijk een voorwaartse sprong te maken. In 2026 gaan de technische reglementen op de schop, en de directie van Renault Group heeft besloten om geen motoren te produceren in het nieuwe tijdperk.

Dit nieuws komt niet uit de lucht vallen. Bruno Farmin, voormalig teambaas van Alpine, kondigde eerder dit seizoen al aan dat er gestemd ging worden over het stopzetten van het motor-project, en een soortgelijk gerucht was vorig jaar ook al te horen. Al sinds 2013 is er geen titel meer gewonnen op Renault-kracht, en Red Bull verliet het team aan het einde van het vorige decennium om naar Honda over te stappen. Alpine opereert op twee plekken - Enstone, in Engeland, waar het team zelf zit, en Viry-Châtillon, in Frankrijk, waar de motoren worden ontwikkeld. De Formule 1-sectie van de laatstgenoemde fabriek zou worden gesloten, maar nog wel actief blijven in het WEC project, zo wist AutoHebdo eerder op de maandag al te melden.

Goede gesprekken

Renault-CEO Luca de Meo zou de medewerkers in de fabriek in Frankrijk hebben ontmoet en 'goede gesprekken' hebben gevoerd op 20 september met oog op het motorproject van 2026, maar toch heeft het Franse bedrijf besloten om niet door te gaan met het produceren van motoren in de koningsklasse. Het voorstel om een stap terug te doen en over te stappen op Mercedes-motoren werd op 30 september voorgedragen en goedgekeurd door Renault, alhoewel de stap naar Mercedes nog niet officieel is. Momenteel is Alpine het enige team wat de Alpine-motoren gebruikt.

Statement Alpine

In het persbericht valt het volgende te lezen. “De Formule 1-activiteiten bij Viry, met uitzondering van de ontwikkeling van een nieuwe motor, zullen doorgaan tot het einde van het seizoen 2025.” Volgens de geruchten gaat het team dus nog wel door, maar dan dus met een motor van Mercedes vanaf het seizoen 2026.