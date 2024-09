Dit is de getalenteerde racefamilie van jarige job Max Verstappen | GPFans Special

Max Verstappen komt uit een échte racefamilie. Vader, moeder, oom, schoonfamilie - stuk voor stuk zijn ze uitmuntend achter het stuur van een Formule 1-auto of andere raceauto's. GPFans loopt op de verjaardag van Max de talenten uit zijn familie langs.

Precies 27 jaar geleden, op 30 september 1997, werd Max Verstappen geboren in het Belgische Hasselt, net over de grens in de provincie Limburg. Hij werd in 2013 Europees kampioen en wereldkampioen in het karten en maakte een enorme sprong voor zijn autosportdebuut door het seizoen daarop in het FIA Formula 3 European Championship uit te komen. Verstappen moest het opnemen tegen onder andere Esteban Ocon en werd derde in het kampioenschap, nadat hij aan het begin van het jaar meteen op achterstand was gekomen, voornamelijk vanwege mechanische problemen. Zijn zes zeges op rij op Spa-Francorchamps en Norisring deed Helmut Marko overtuigen om de familie Verstappen te bellen. Max kreeg een contract bij Red Bull, maakte zijn Formule 1-debuut bij Toro Rosso, promoveerde een jaar later naar het hoofdteam van de energiedrankfabrikant, en is ondertussen al drie keer wereldkampioen geworden. Hij rijdt onder een Nederlandse licentie, aangezien hij grotendeels door Jos is opgevoed en zich daardoor meer Nederlands dan Belgisch voelt.

Jos Verstappen

Vader Jos Verstappen werd eind jaren 80 tweevoudig kampioen in het karten op Europees niveau. Na de Formule Opel Lotus Benelux te hebben gewonnen met acht zeges in negen races, schoof hij in 1993 op naar de Duitse Formule 3. Ook daar werd hij kampioen. Jos Verstappen won daarnaast de prestigieuze Masters of F3 op Zandvoort. Hij mocht eind dat jaar voor het eerst achter het stuur kruipen van een Formule 1-auto door samen met Gil de Ferran en Christian Fittipaldi te testen voor Footwork. Zijn beste tijd op Estoril zat binnen een tiende van de ervaren Derek Warwick, een van de twee Footwork-coureurs van dat seizoen. Jos Verstappen maakte zoveel indruk dat ieder F1-team hem contacteerde op Ferrari en Williams na. De Limburger besloot te tekenen als testcoureur van Benetton. Hij mocht in 1994 direct 10 Grands Prix invallen voor JJ Lehto die een ruggenwervel had gebroken bij een crash tijdens de wintertests. Als teamgenoot van Michael Schumacher verdiende Verstappen in zijn debuutseizoen twee podiums, in Hongarije en in België.

Jos zou vanaf 1995 alleen nog maar uitkomen voor achtervelders: het failliete Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows en Minardi. Vanaf 2002 coachte en managede hij zoon Max in de kartsport, maar dat weerhield Jos er niet van om door te gaan met racen. Hij vertegenwoordigde Nederland in het allereerste seizoen van de A1 Grand Prix en won de hoofdrace op het stratencircuit van Durban in Zuid-Afrika. In 2008 werd hij kampioen in de LMP2-klasse van de Le Mans Series en hij kwam als eerste over de streep in de LMP2-klasse van de 24 Uur van Le Mans aan boord van de Van Merksteijn Motorsport-Porsche RS Spyder Evo, samen met Jeroen Bleekemolen en Peter van Merksteijn senior. De nieuwe passie van Jos Verstappen is de rallysport en hij heeft al zeven overwinningen achter zijn naam staan in de door Red Bull en Verstappen.com gesteunde Škoda Fabia RS Rally2.

Sophie Kumpen

Moeder Sophie Kumpen begon op elfjarige leeftijd met karten. Ze reed vier jaar mee in het wereldkampioenschap met P9 in de Formule A, P26 in de Formule K en P17 in de Formule Super A als beste resultaten in het klassement, en ze nam het op tegen onder andere 2009 F1-wereldkampioen Jenson Button, drievoudig Grand Prix-winnaar Giancarlo Fisichella, en Nick Heidfeld, die wordt gezien als de beste Formule 1-coureur zonder overwinning. Kumpen versloeg onder andere Allan Simonsen, een legende uit de sportscar-racerij, en Monaco GP-winnaar Jarno Trulli op jacht naar de zege in de Andrea Margutti Trophy van 1995 op het circuit van South Garda.

Ze besloot in 1996 volledig te focussen op haar huwelijk met Jos Verstappen en diens F1-carrière, en de opvoeding van zoon Max en dochter Victoria. Kumpen maakte in 2013 een comeback in de autosport, maar brak een ruggenwervel bij een crash in de Suzuki Swift Cup op Zandvoort. Tegenwoordig werkt ze als maatschappelijk ondersteuner.

Victoria Verstappen

Zusje Victoria Verstappen kwam net als moeder Sophie op elfjarige leeftijd in de kartsport terecht, maar veel verder dan vaak testen met karts die geprepareerd werden door vader Jos en op internationaal niveau werden gebruikt, kwam het niet. Ze vond het erg leuk, maar een echte carrière in de autosport had ze geen trek in. Ze was er naar verluidt als snel op uitgekeken. Haar belangrijkste overwinning kwam tijdens een race van 100 mijl in Genk in 2017. Max Verstappen beweerde in een interview met RaceFans dat zijn zusje "evenveel talent" had als hij. Victoria Verstappen is wel betrokken bij de carrière van haar succesvolle broer. Zo richtte ze onder andere de kledinglijn Unleash The Lion op voor Verstappen.com. Daarnaast is ze moeder van drie jonge kinderen, die ze opvoedt samen met haar vriend Tom Heuts.

Anthony Kumpen

Anthony Kumpen is een neef van Max Verstappen. Hij is de zoon van Belgisch Rallycross-kampioen Paul Kumpen, de oom van Sophie. Anthony heeft meerdere titels achter zijn naam staan in de Belcar, het nationale sportscar-kampioenschap. Hij heeft de 24 Uur van Zolder maar liefst zes keer gewonnen. Ook op wereldkampioenschapsniveau heeft Anthony Kumpen successen behaald met overwinningen in het FIA GT-kampioenschap, waaronder de 24 Uur van Spa in 2009. Vanaf 2014 maakte hij de overstap naar de stockcar-racerij. In zijn debuutseizoen van de NASCAR Euro Series sleepte hij meteen de titel binnen en in 2016 mocht hij zich een tweevoudig kampioen noemen. Kumpen kwam daarnaast voor een aantal races uit in de NASCAR Xfinity Series, waaronder op de legendarische Daytona International Speedway. Hij is ook de manager van PK Carsport, het team dat werd opgericht door Anthony's vader.

Nelson Piquet

Max Verstappen heeft sinds begin 2021 een relatie met Kelly Piquet, de dochter van Nelson Piquet en Nederlands model Sylvia Tamsma. De schoonfamilie van Verstappen is uiteraard ook bekend in de autosport. Nelson Piquet vertrok naar Europa na het winnen van de Formule VW 1600 in Brazilië. Na een paar races op zijn naam te hebben geschreven in de Europese Formule 3 en kampioen te zijn geworden in de Britse Formule 3, kreeg de man uit Rio de Janeiro in 1978 de kans om voor Ensign, McLaren en Brabham een aantal Grands Prix te rijden. Piquet bleef bij Brabham voor zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 en begon races te winnen in 1980. Hij moest dat seizoen zijn meerdere erkennen in Williams-coureur Alan Jones in de strijd om het kampioenschap, maar sleepte een jaar later zijn eerste wereldtitel binnen. Piquet werd opnieuw wereldkampioen in 1983 en bleef loyaal aan Brabham, totdat hij in 1986 de overstap maakte naar Williams. Met het team uit Grove pakte hij in 1987 zijn derde en laatste titel in de koningsklasse. Na twee teleurstellende seizoenen bij Lotus, sloot Piquet zijn F1-carrière af met twee jaar bij Benetton, waar hij in 1991 in Canada zijn laatste wedstrijd won. Later in de jaren 90 deed hij nog mee aan de Indianapolis 500 en de 24 Uur van Le Mans, maar helaas met weinig succes.

Nelson Piquet junior

Nelson Piquet richtte zich vanaf 2000 op het managen van de carrière van zijn zoon, Nelson Ângelo Tamsma Piquet Souto Maior, beter bekend als Nelson Piquet junior. Hij is de broer van Kelly Piquet. Na de Formule 3-kampioenschappen in Zuid-Amerika en Groot-Brittannië te hebben gewonnen, bracht de in Duitsland geboren coureur twee seizoenen door in de GP2 Series, wat we tegenwoordig kennen als de FIA Formule 2. Hij werd de vice-kampioen van 2006 achter Lewis Hamilton. Tegelijkertijd reed Piquet junior voor Team Brazilië in de A1 Grand Prix, toevallig als concurrent van Jos Verstappen. Zijn indrukwekkende prestaties leverde hem een zitje op bij Renault in de Formule 1 voor 2008 en 2009. Hij behaalde een podiumfinish op de Hockenheimring, maar Piquet junior staat vooral bekend om zijn rol in 'Crashgate'.

Piquet junior is nog steeds actief als coureur en is in ontzettend veel verschillende disciplines succesvol geworden. Hij heeft races gewonnen in twee NASCAR-klasses, de Truck Series en de Xfinity Series, evenals in de Global Rallycross, het nationale Stock Car-kampioenschap van Brazilië, de Porsche Endurance Series en de Noord-Amerikaanse Lamborghini Super Trofeo. In het seizoen 2014-15 werd hij gekroond als de allereerste kampioen van de Formule E na een zinderende seizoensfinale in Londen.

Daniel Suárez

Kelly Piquet en Nelson Piquet junior hebben nog een zusje, Julia Piquet. Daniel Suárez werd welkom geheten in de Piquet-Verstappen-familie, toen hij in juli eerder dit jaar trouwde met Julia. Suárez groeide op in Monterrey en was succesvol in het Mexicaanse NASCAR-kampioenschap, voordat hij naar de Verenigde Staten verhuisde. Hij werd in 2016 de eerste niet-Amerikaan die een nationale NASCAR-titel op zijn naam wist te schrijven door kampioen te worden in de Xfinity Series. Dat leverde hem een promotie op naar de Cup Series, het hoogste niveau binnen NASCAR. Suárez komt tegenwoordig uit voor Trackhouse en heeft al twee Cup-races gewonnen, waaronder in een van de spannendste fotofinishes ooit op Atlanta Motor Speedway afgelopen februari. Hij kwalificeerde zich dit jaar voor de Playoffs en bevindt zich dus middenin de strijd om de Cup-titel.

