Red Bull onthult handshakedeal Ricciardo, WRC-kampioen doet mee in protest Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Eerder deze week maakte Red Bull bekend dat Daniel Ricciardo afscheid heeft moeten nemen van VCARB en dat is nog altijd het onderwerp van gesprek. Helmut Marko, de hoofdadviseur van de energiedrankfabrikant, heeft de reden gegeven waarom de Australiër plaats moet maken voor Liam Lawson. Ricciardo zegt zelf geen interesse te hebben om weer reservecoureur te worden. Toen hij en Red Bull na 2018 uit elkaar gingen, werd dat niet op de meest vriendelijke wijze gedaan. Marko heeft geopenbaard dat de voormalig teamgenoot van Max Verstappen een handshakedeal had verbroken. Verder krijgt Verstappen steun van een Red Bull-collega omtrent 'scheldgate', gaat Toto Wolff in op de transfer van Adrian Newey en heeft de FIA toegegeven een fout te hebben begaan.

Marko over waarom Ricciardo moest vertrekken: 'Hij had veel beter dan Tsunoda moeten zijn'

Daniel Ricciardo staat vanaf deze herfststop van de Formule 1 langs de zijlijn. Red Bull besloot hem namelijk te vervangen door Liam Lawson, die de nieuwe teamgenoot wordt van Yuki Tsunoda bij VCARB. Helmut Marko legt uit wat de reden is waarom de man uit Perth is weggestuurd. Volgens Marko wist Ricciardo vóór Singapore al dat hij vervangen zou worden. "Hij was erover geïnformeerd, en ik denk dat de snelste ronde een waardige afscheidsprestatie was", vertelde de Oostenrijker in een interview met Motorsport-Total.com. Ricciardo nam een kampioenschapspunt weg bij Lando Norris door de snelste tijd te klokken in de allerlaatste ronde, een controversiële actie in de ogen van McLaren-CEO Zak Brown. "Dat liet zien dat hij nog wel potentieel had, maar het was niet constant en niet op het niveau wat hem een plekje bij Red Bull Racing zou verdienen, maar [de snelste ronde] was wel een fantastische prestatie." Lees hier het hele artikel over waarom Daniel Ricciardo moest vertrekken bij VCARB.

Newey 'niet belangrijkste aanwinst van Aston Martin' volgens Wolff

Adrian Newey zal de overstap maken van Red Bull Racing naar Aston Martin. Mercedes besloot de briljante ontwerper geen contract aan te bieden. Teambaas Toto Wolff legt uit waarom en hij zegt zelfs dat Newey niet de belangrijkste persoon is die Aston Martin heeft aangenomen. "Elke team heeft eraan gedacht", begon Wolff tegenover de aanwezige media in de paddock. Iedere renstal zou hebben overwogen een gooi te doen naar de diensten van Newey, toen hij zijn vertrek bij Red Bull had aangekondigd. "Ik denk dat wat Adrian heeft neergezet in de Formule 1, voor zichzelf spreekt." De teambaas nam samen met technisch directeur James Allison uiteindelijk toch niet het besluit om de ontwerper een bod te doen. "James en ik hebben het erover gehad, we hebben erover gediscussieerd, en we kwamen tot de conclusie dat de structuur die we vandaag de dag hebben, eentje is waar we in geloven en waar we mee door willen gaan." Lees hier het hele artikel over waarom Mercedes niet achter Adrian Newey aan zat.

Ricciardo heeft geen interesse in reserverol: "Ik ga niet weer opnieuw beginnen"

Daniel Ricciardo is door Red Bull weggestuurd bij VCARB na de F1 Grand Prix van Singapore. Maar kan de Australiër terugkeren als reservecoureur? Ricciardo liet weten of hij daar nog trek in heeft. "Nee", antwoordde hij duidelijk op de vraag van de aanwezige media in de paddock of hij het zou overwegen om weer reservecoureur te worden. "Vorig jaar was het natuurlijk wel logisch om een voet tussen de deur te houden en uiteraard was het grote plaatje om proberen terug te keren bij Red Bull. Ik denk echter dat het weinig zin heeft, als ik dat weer moet doen. Ik ga niet weer opnieuw beginnen met mijn carrière. Ik ben 35 en ik heb nog steeds de snelheid laten zien die ik door de jaren heen heb gehad, maar het is duidelijk dat het voor mij moeilijker is geworden om dat elk weekend te doen. Misschien ligt het aan de leeftijd." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Daniel Ricciardo.

'Wedstrijdleiding gaf tijdens rijdersbriefing in Singapore fout toe over virtual safety car'

Het grote onderwerp van gesprek na de Grand Prix van Azerbeidzjan was de tijd tussen de crash van Sergio Pérez en Carlos Sainz, en het besluit om de virtual safety car in te zetten. Het was overduidelijk dat de zwaar beschadigde Red Bull en Ferrari niet verder konden en het duurde lang voordat Pérez en Sainz uitstapten. Er lagen allerlei stukken carbon en andere onderdelen verspreid over de baan. Niet alleen de coureurs, maar ook de fans waren kritisch op de wedstrijdleiding voor het feit dat er veel te lang slechts met lokaal geel werd gezwaaid. Tijdens de rijdersbriefing in Singapore heeft de FIA die fout toegegeven, zo weet het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport te melden. Lees hier het hele artikel over de fout van de wedstrijdleiding.

Rallylegende Ogier na Verstappen volgende slachtoffer van FIA: "We moeten onze mond houden"

Max Verstappen is niet de enige coureur in een wereldkampioenschap van de FIA wiens mond door de autosportbond is gesnoerd. Sébastien Ogier heeft tijdens het World Rally Championship (WRC) in Chili laten weten dat hij niks meer mag zeggen van de top van de FIA - een trieste situatie, volgens de Toyota-rijder. "Je realiseert je dat ik eigenlijk niet wil praten vandaag, hè. Ons is verteld dat we dat momenteel niet moeten doen", zo legde de Fransman uit tegenover Rally TV na de eerste dag van het evenement. "Het is natuurlijk niet een geweldige reactie om te doen wat ik doe en ik bedoel het niet persoonlijk en het spijt me voor de fans, maar we kunnen er weinig aan doen. Het spijt me voor alle mensen die beter verdienen dan dit, maar wij zijn door de top van de FIA verteld om onze mond te houden, dus dat is gewoon triest. Het gebeurt momenteel niet alleen in de rallysport, maar we zien wel wat de toekomst brengt." Lees hier het hele artikel over Sébastien Ogier die ook de mond gesnoerd wordt.

Marko doet onthulling over breuk van handshakedeal Ricciardo: 'Mateschitz was woest'

Red Bull Racing rekende er in 2018 op dat Daniel Ricciardo gewoon door zou gaan bij hun F1-team. Hij sloot immers een handshakedeal met Dietrich Mateschitz en Helmut Marko, zo weet de laatstgenoemde te onthullen. De energiedrankfabrikant zag de Australiër echter plotseling vertrekken. Ricciardo besloot Red Bull voor 2019 in te ruilen voor Renault. "Ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar als we iets hadden geweten, dan zouden we hem hebben geholpen", legde Marko uit in een interview met Formel1.de. Ricciardo stond onder andere bekend om zijn late uitremacties, maar volgens de hoofdadviseur "was dat killerinstinct er niet meer". Marko onthulde vervolgens dat de 'Honey badger' zich niet had gehouden aan een handshakedeal met Red Bull en dat zijn besluit om naar Renault over te stappen uit het niets kwam tijdens een vlucht richting Texas voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Lees hier het hele artikel over de handshakedeal tussen Daniel Ricciardo en Red Bull Racing.

