Red Bull Racing rekende er in 2018 op dat Daniel Ricciardo gewoon door zou gaan bij hun F1-team. Hij sloot immers een handshakedeal met Dietrich Mateschitz en Helmut Marko, zo weet de laatstgenoemde te onthullen. De energiedrankfabrikant zag de Australiër echter plotseling vertrekken.

Ricciardo maakte indruk op Red Bull met zijn prestaties in de Britse Formule 3 en de Formule Renault 3.5, en dus werd hij halverwege 2011 aan HRT uitgeleend ter voorbereiding op zijn voltijds Formule 1-debuut bij Toro Rosso (tegenwoordig VCARB) het seizoen daarop. Mark Webber ging na 2013 met pensioen en dus werd Ricciardo gepromoveerd van het zusterteam naar het hoofdteam als de nieuwe teamgenoot van Sebastian Vettel. Hij won drie races en versloeg de toenmalig regerend wereldkampioen ruim in de puntenstand. Vettel vertrok naar Ferrari en dus werd Ricciardo de nieuwe nummer één bij Red Bull. Maar zijn rol binnen het team kwam onder vuur te liggen, toen Max Verstappen het zitje naast hem kreeg, resulterend in een aantal verhitte momenten, zoals de crash in Azerbeidzjan in 2018.

Killerinstinct verdwenen

Ricciardo besloot Red Bull voor 2019 in te ruilen voor Renault. "Ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar als we iets hadden geweten, dan zouden we hem hebben geholpen", legde Marko uit in een interview met Formel1.de. Ricciardo stond onder andere bekend om zijn late uitremacties, maar volgens de hoofdadviseur "was dat killerinstinct er niet meer". Marko onthulde vervolgens dat de 'Honey badger' zich niet had gehouden aan een handshakedeal met Red Bull en dat zijn besluit om naar Renault over te stappen uit het niets kwam tijdens een vlucht richting Texas voor de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Mateschitz woest

In juni 2018, vier maanden voor die vlucht, schudde Ricciardo de hand met Marko en beloofde hij zijn contract te verlengen bij Red Bull Racing voor 2019. "Het was nogal een ding op het hoofdplein in Graz", zo blikte Marko erop terug. "Vervolgens zaten we samen en kwamen tot een overeenkomst, en die werd verzegeld door elkaar de hand te schudden. Daarna reed hij naar Salzburg om hetzelfde te doen met Dietrich Mateschitz. Maar hij had zijn bedenkingen over de Honda-motor en blijkbaar lette hij ook meer op het gekwebbel van Renault en [toenmalig teambaas] Cyril Abiteboul."

Mateschitz, de medeoprichter en -eigenaar van Red Bull die eind 2022 overleed aan alvleesklierkanker, zou woest zijn geweest op Ricciardo. "Hij vond het erg belangrijk dat men zich hield aan een handshakedeal", aldus Marko.