Haas-teambaas Guenther Steiner heeft zich in het vijfde seizoen van Drive to Survive hard uitgelaten over de prestaties van Mick Schumacher. Hoewel de Italiaan erkent dat het nogal harde woorden waren, neemt hij er bij RaceFans geen één van terug.

Steiner is door de docuserie uitgegroeid naar naar de status van rockster, juist omdat hij geen blad voor de mond neemt. Het vijfde seizoen van Drive to Survive kijkt terug op het 2022-seizoen en voor het team van Haas, was dat er eentje van vallen en opstaan. Schumacher ging zijn tweede jaar bij Haas rijden, maar wist na een twijfelachtig begin van het seizoen, waarbij er een aantal kostbare klappers waren, uiteindelijk in Silverstone belangrijke punten te scoren. Hoewel de Duitser minder vaak een onderonsje met de muur of de vangrail zag in de tweede helft van het jaar, was het voor de leiding van het Amerikaanse team niet genoeg om ook in 2023 voor het team te rijden. De renstal koos voor Nico Hülkenberg en Schumi zit momenteel als reservecoureur bij Mercedes.

Kijkcijfers

Uiteindelijk is Drive to Survive gebaat bij goede kijkcijfers en de teambaas neemt nooit een blad voor de mond. "Ik heb mijn werk gedaan en ik denk dat ik mijn werk beoordeel aan de hand van wat we op het circuit bereiken. Of Netflix er goed of slecht uitziet, daar geef ik niet echt om", opent de markante teambaas. Hoe hij over zijn eigen optreden in de serie denkt, daar zegt de teambaas over: "Plaats jezelf in mijn schoenen, je weet wat ik bedoel, het beste is dat ze niets laten zien. Maar is dat goed? Nee."

Beledigingen richting Schumacher

De positie van Schumacher lag het hele seizoen onder een vergrootglas en dat komt dan ook terug in de serie. Uitspraken als 'hij rijdt zo verdomde langzaam dat hij geen remmen nodig heeft' of 'hij vernielt de auto, omdat de ander sneller is', daar staat hij nog steeds achter. "Wat gezegd is, is gezegd. Ik kan dat niet terugnemen en er is besloten om dat uit te zenden, omdat je niets te verbergen hebt en het is wat het is. Ik schaam me er niet voor", aldus Steiner, die benadrukt dat er in het heetst van de strijd van alles kan worden gezegd.