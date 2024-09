Charles Leclerc pakt met een 1:41.3 de pole position voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Monegask start zondag naast Oscar Piastri vanaf de eerste startrij. Lando Norris bleef hangen in Q1, Alexander Albon reed in Q3 met de koeler in zijn luchtinlaat en Max Verstappen kwam niet verder dan P6. De kwalificatie in Bakoe was op zijn zachtst gezegd verrassend te noemen.

