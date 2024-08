'Red Bull weigerde deal Lawson', rijderscoach ingeschakeld voor Pérez | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De F1 Dutch Grand Prix ligt achter ons en 2025 is momenteel, contractueel gezien, de laatste wedstrijd op Circuit Zandvoort. Allard Kalff denkt echter dat de toekomst van de Nederlandse race wel veilig is en legt uit waarom. Als Zandvoort op de kalender blijft, dan kunnen daar in de toekomst zomaar sprintraces gehouden worden. CEO Stefano Domenicali heeft namelijk geopenbaard dat de Formule 1 overweegt overal sprintraces te doen. Wie we in ieder geval niet meer in Zandvoort gaan zien volgend jaar is Logan Sargeant. Hij werd namelijk ontslagen door Williams en zijn kansen op een 2025-zitje zijn nihil. De Amerikaan bracht een statement uit over zijn afscheid, maar deze is inmiddels verwijderd. Franco Colapinto zal Sargeant opvolgen, nadat Red Bull en Williams-teambaas James Vowles het niet eens konden worden over Liam Lawson. Verder gaat Helmut Marko in op de geruchten over de Mercedes-transfer van Max Verstappen en heeft Red Bull een rijderscoach ingehuurd voor Sergio Pérez.

Marko lacht om gesprekken Wolff met Verstappen: 'Toto maakt er een verhaal van'

Dit seizoen is er natuurlijk een hoop te doen geweest rondom Max Verstappen en een mogelijke overgang naar Mercedes en afgelopen weken gooide Toto Wolff ook nog eens olie op het vuur door gesprekken met de Nederlander te openbaren. Helmut Marko reageert nu op de recente ontwikkelingen. "Hij zou geen goede teambaas zijn als hij niet had geprobeerd om Max binnen te halen. Monte Carlo heeft niet zoveel koffietentjes. Het is dus logisch dat je elkaar af en toe tegenkomt. Natuurlijk maakt Toto daar een verhaal van. Aan de andere kant is het zo dat Jos Verstappen een groter fan is van Toto dan dat hij van Christian is," lacht Marko bij de Inside Line F1-podcast. "Op dit moment is alles duidelijk: Max rijdt volgend seizoen voor Red Bull. Als we Max gewoon een auto geven waar hij mee kan winnen, stoppen deze geruchten meteen." Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die ingaat op de Mercedes-geruchten.

Sargeant komt met statement na ontslag bij Williams: "Ik kondig binnenkort mijn toekomst aan"

Franco Colapinto zal aankomend weekend voor het eerst meedoen aan een Formule 1-race tijdens de Grand Prix van Italië na het ontslag van Logan Sargeant bij Williams. De Amerikaan heeft een verklaring uitgebracht, maar deze is ondertussen weer verwijderd. "Na het nieuws van vandaag wilde ik zeggen dat ik Williams Racing erg dankbaar ben dat ze me mijn eerste kans in de Formule 1 hebben gegeven. Ik waardeer de steun die ik heb gekregen van iedereen in het team, vanaf het moment dat ik me bij de [Williams Driver] Academy voegde in 2021. Om een F1-auto voor het eerst te besturen in Abu Dhabi was een ervaring die ik nooit meer zal vergeten. Om de eerste Amerikaanse coureur te zijn die in 30 jaar tijd punten scoorde in Austin vorig jaar, was een heel speciaal moment." Lees hier het hele artikel over de verwijderde verklaring van Logan Sargeant.

Formule 1 overweegt sprintraces tijdens ieder raceweekend: "Daar zal ruimte voor zijn"

Stefano Domenicali heeft bekendgemaakt dat de Formule 1 overweegt de kalender uit te breiden met meer en meer sprintraces. De koningsklasse zou zelfs zover willen gaan dat er straks vóór iedere Grand Prix een sprint wordt gehouden. De koningsklasse van de autosport gaat daarmee de MotoGP achterna. "We zullen het houden bij 24 Grands Prix, maar er zal de komende jaren ruimte zijn om het aantal sprintraces te verhogen," vertelde CEO Stefano Domenicali tegenover La Repubblica. "We overleggen ook of het mogelijk is om het in de toekomst net zo te doen als in de MotoGP met overal sprintraces." Nu Liberty Media naast grootaandeelhouder in de Formule 1 ook grootaandeelhouder in de MotoGP wordt, gaan we de twee wereldkampioenschappen in hetzelfde weekend op dezelfde baan zien? "We wachten nog op de beslissing van de Europese Unie over de anticoncurrentiële gedragingen betreffende de overname aan het eind van het jaar, dus daar kan ik nog niet over uit." Lees hier het hele artikel over de Grand Prix-weekenden die mogelijk op de schop gaan.

Dutch GP veilig op F1-kalender volgens Kalff: "Dan ben je niet uit de poppenkast gevallen"

Allard Kalff denkt het zeker te weten dat de Dutch Grand Prix gewoon op de F1-kalender blijft, zelfs als dat financieel niet lukt. De Nederlandse analist verwacht dat Formula One Management (FOM) zal ingrijpen om het plekje van Zandvoort veilig te stellen. "Domenicali zet even de druk op de ketel om te zorgen dat het bedrijfsleven in Nederland, de overheid in Nederland, dat iedereen zijn schouders eronder zet om dit evenement door te laten gaan," begon Kalff bij Viaplay. "En persoonlijk kan ik me niet voorstellen dat het niet doorgaat. En persoonlijk ben ik echt van mening dat, stel nou in het allerslechtste geval dat het bedrijfsleven niet instapt zoals het in zou moeten stappen, en dat die sanctioning fee, het geld wat je FOM moet betalen, echt een probleem is, dan ga je een situatie krijgen waarbij FOM zegt: 'Ja, maar wij willen hier niet weg'." Lees hier het hele artikel over de Allard Kalff die ingaat op de toekomst van Zandvoort.

'Red Bull weigerde mee te werken aan huurdeal Lawson aan Williams'

Logan Sargeant vertrekt bij het team van Williams en de vervanger van de teleurstellende Amerikaan is verrassenderwijs Formule 2-coureur Franco Colapinto. Volgens berichten was James Vowles echter liever voor Liam Lawson gegaan, maar zat Red Bull Racing in de weg bij de overgang van de Nieuw-Zeelander. Lawson zou namelijk zowel bij Red Bull als bij zusterteam VCARB gelden als kandidaat om volgend seizoen in te stappen, ook met het oog op de wankele prestaties van Sergio Pérez en Daniel Ricciardo. Daarom wil het team hem dichtbij in de buurt houden, mocht er later in het seizoen toch nog moeten worden ingegrepen met een rijderswissel. Daardoor moest Vowles uiteindelijk weer verder schakelen naar Colapinto. Lees hier het hele artikel over Liam Lawson die toch niet voor Williams zal uitkomen.

Red Bull zet alle zeilen bij en schakelt rijderscoach in voor Sergio Pérez

Red Bull Racing besloot in aanloop naar de F1 Dutch Grand Prix om Sergio Pérez aan te houden als teamgenoot van Max Verstappen. Om de Mexicaanse coureur te helpen, heeft de energiedrankfabrikant besloten een rijderscoach in te schakelen. Het is iemand die onder andere met voormalig McLaren-coureurs heeft samengewerkt. "Het laat maar zien hoeveel moeite Red Bull erin stopt om te proberen hem terug in de vorm te krijgen, waarvan ze geloven dat hij dat kan. Hij heeft namelijk coaching gehad op Silverstone afgelopen week," zo kon BBC-journalist Andrew Benson onthullen bij de Chequered Flag-podcast. "De man die Red Bull heeft ingehuurd, is iemand genaamd Rob Wilson. Hij is als rijderscoach zeer bekend en het is niet ongewoon voor een Formule 1-coureur om naar Rob Wilson te stappen, zeker als ze het lastig hebben. Kimi Räikkönen is bijvoorbeeld een coureur die met hem heeft samengewerkt. Het gaat om teruggaan naar de basis, het gevoel, het sturen, dat soort dingen." Lees hier het hele artikel over de hulp voor de teamgenoot van Max Verstappen.

