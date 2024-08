Red Bull Racing besloot in aanloop naar de F1 Dutch Grand Prix om Sergio Pérez aan te houden als teamgenoot van Max Verstappen. Om de Mexicaanse coureur te helpen, heeft de energiedrankfabrikant besloten een rijderscoach in te schakelen. Het is iemand die onder andere met voormalig McLaren-coureurs heeft samengewerkt.

Pérez ligt het grootste deel van het Formule 1-seizoen 2024 onder vuur vanwege zijn prestaties. 'Checo' was vóór Zandvoort al sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna, meer dan drie maanden geleden, niet hoger gefinisht dan zevende. Daarnaast is hij ook twee keer gecrasht en een keer ver buiten de punten geëindigd. De P6 die hij behaalde op het circuit in de duinen, was dus zijn beste resultaat sinds Miami. Zijn fouten in de kwalificaties helpen ook niet mee. Op Silverstone stond hij in Q1 al in de grindbak en op de Hungaroring beschadigde hij de RB20 na een crash, opnieuw in Q1. Red Bull loopt het risico het constructeurskampioenschap te verliezen aan McLaren, als 'Checo' niet verbetert.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Pérez bang voor McLaren na Dutch GP: 'Eng om te zien wat ze kunnen doen'

Hulp ingeschakeld

Geruchten deden de ronde dat Pérez zijn stoeltje kon verliezen tijdens de zomerstop, maar het lijkt erop dat hij alsnog het seizoen mag afmaken. Om meer prestaties te vinden, heeft Red Bull wel een rijderscoach ingeschakeld. "Het laat maar zien hoeveel moeite Red Bull erin stopt om te proberen hem terug in de vorm te krijgen, waarvan ze geloven dat hij dat kan. Hij heeft namelijk coaching gehad op Silverstone afgelopen week," zo kon BBC-journalist Andrew Benson onthullen bij de Chequered Flag-podcast. "De man die Red Bull heeft ingehuurd, is iemand genaamd Rob Wilson. Hij is als rijderscoach zeer bekend en het is niet ongewoon voor een Formule 1-coureur om naar Rob Wilson te stappen, zeker als ze het lastig hebben. Kimi Räikkönen is bijvoorbeeld een coureur die met hem heeft samengewerkt. Het gaat om teruggaan naar de basis, het gevoel, het sturen, dat soort dingen. Het klinkt belachelijk dat je dat kan doen in een gewone straatauto, maar dat is waar ze het mee doen." Wilson zit dan naast de coureur en geeft advies over het effectief gebruik van het stuur, het gaspedaal en de rem. Ook al gebeurt dat in een straatauto, toch heeft het in het verleden bewezen te helpen. Red Bull hoopt dat Pérez weer op niveau komt om niet alleen zijn steentje bij te dragen aan het constructeurskampioenschap, maar ook om Verstappen vooraan te helpen in de strijd om de rijderstitel met Lando Norris.

OOK INTERESSANT: Marko haalt wenkbrauwen op: 'Zelfs Pérez was sneller dan Verstappen'

Rob Wilson

Wilson is een zeer ervaren Nieuw-Zeelandse coureur die vooral in Amerika en de endurance-racerij actief is geweest. Hij heeft de meeste overwinningen op zijn naam staan in de Barber Saab Pro Series, waar hij in 1990 kampioen werd. Hij finishte vervolgens vaak in de top tien in de Indy Lights (tegenwoordig Indy NXT), wat als het ware de Formule 2 van de IndyCar is. Ook deed Wilson mee aan een aantal NASCAR-races met P6 als beste resultaat in de Busch North Series (tegenwoordig ARCA Menards Series East). Hij heeft ook gereden in de 24 Uur van Le Mans en de 12 Uur van Sebring, en won de 24 Uur van Dubai in zijn klasse in 2008. Wilson is een rijderscoach geweest van onder andere voormalig McLaren-coureurs David Coulthard Juan Pablo Montoya en Räikkönen, evenals van Valtteri Bottas, Lance Stroll en negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi.

Gerelateerd