Sergio Pérez is van mening dat hij een solide raceweekend achter de rug heeft in Zandvoort. Hij verklaart dat Red Bull Racing dit weekend belangrijke informatie heeft verzameld, die het team in de nabije toekomst zou moeten helpen. Wel benadrukt hij dat hij bang is voor de snelheid van het team van McLaren.

Pérez mocht de Grand Prix van Zandvoort aftrappen vanaf de vijfde plek, terwijl zijn teamgenoot vanaf de eerste startrij vertrok. De Mexicaan verloor vrijwel direct een positie en kreeg het gedurende de rest van de race niet voor elkaar om deze plek goed te maken. Zodoende kwam hij uiteindelijk als zesde over de finish. Hoewel inhalen op het circuit in Zandvoort tamelijk lastig is, is een zesde plek natuurlijk niet waar de Red Bull-coureur wil finishen, zeker gezien zijn positie binnen het team nog steeds niet zeker lijkt te zijn. Toch kijkt hij naar eigen zeggen terug op een redelijk weekend op Nederlands grondgebied.

"Ik denk dat het qua progressie een solide weekend is geweest", reageerde Pérez na afloop van de race voor de camera's van F1. "Maar ik ben gewoon erg teleurgesteld over het tempo dat we vandaag hadden in de race. Dat is iets wat we niet verwacht hadden. Ik dacht dat we veel dichter bij de McLaren zouden zitten. Ferrari was een enorme verrassing en McLaren natuurlijk ook. Er is dus genoeg dat we moeten begrijpen"

Pérez verklaarde dat Red Bull ervoor gekozen heeft om beide auto's met een andere afstelling de baan op te sturen in Zandvoort, in een poging om erachter te komen waarom de RB20 niet functioneert zoals de bedoeling is. "Ik denk dat het een positief weekend is geweest voor het team, omdat Max en ik met andere specificaties hebben gereden. Hierdoor zijn er dit weekend veel gegevens verzameld. Hopelijk kunnen we alles snel samenbrengen in het pakket."

Blik op Grand Prix van Italië

Pérez kwam in Zandvoort als zesde over de finish, zijn beste resultaat in een hele lange tijd. "Ik denk dat dat positief is, we hebben een betere oplossing in de auto gevonden. En ik denk dat het feit dat we het probleem begrijpen heeft geholpen, omdat we weten hoe we het moeten oplossen. Dus dat is positief. Het belangrijkste is om de auto echt te verbeteren en dan onze racesnelheid terug te krijgen." En wat we kunnen verwachten in Italië? "Monza zal weer een heel ander circuit zijn, maar het was eng om te zien wat McLaren vandaag kon doen", aldus de 34-jarige.

