Max Verstappen zag Lando Norris aan de horizon verdwijnen tijdens de F1 Dutch Grand Prix en moest genoegen nemen met de tweede positie. Red Bull Racing-topman Christian Horner legt uit wat ze anders hadden kunnen doen en deelt zijn verwachtingen voor de komende wedstrijden.

Verstappen wist van 2021 tot en met 2023 elke Formule 1-race op Circuit Zandvoort te winnen, maar vandaag, voor de Oranjefans op de tribunes, mocht het helaas voor hem niet zo zijn. Norris kwam vanaf de pole position slecht weg en verloor direct de leiding aan de Limburger. Verstappen wist in de beginfase meer dan een seconde voor Norris, en dus buiten de DRS, te blijven, maar nog voor de eerste pitstop kreeg de Red Bull-coureur het erg lastig. Hij moest toekijken hoe de papajakleurige bolide hem voorbijging in de Tarzanbocht, voordat Norris als eerste over de streep kwam met een gat van bijna 23 seconden.

Gok genomen

"Toen we de leiding in handen hadden, dachten we: 'Oké, mooi, [Norris] zit niet binnen de DRS', maar het werd plotseling vanaf ronde 5 à 6 duidelijk dat Lando rap dichterbij kwam," begon Horner tegenover Viaplay. "We hadden de snelheid gewoon niet. De gok die we hebben genomen met meer downforce, is achteraf gezien misschien niet de beste keuze geweest. Als we kijken naar de pace van Checo, dan had hij het iets makkelijker in de tweede helft van de race. Mijn felicitaties gaan uit naar Lando, McLaren was erg snel vandaag. We hebben werk aan de winkel om meer snelheid te vinden."

Veel geleerd

Zijn er circuits waar de teambaas verwacht dat Red Bull sterker zal zijn dan McLaren? "Elk circuit is weer compleet anders. Monza is compleet opnieuw geasfalteerd, en het is iets heel anders, want we gaan van maximale naar minimale downforce. Dat zal over vijf dagen opnieuw een uitdaging worden. Er zitten ook nog een aantal straatraces aan te komen, dus er zijn een boel variabelen. Maar we hebben dit weekend eigenlijk veel geleerd. We hebben een aantal dingen met de auto uitgeprobeerd waar we tijdens de race veel data uit hebben kunnen halen. Dat gaan we zeker gebruiken," aldus Horner.

