Max Verstappen (26) is tijdens zijn thuisrace op Zandvoort als nummer twee over de finish gekomen. In een weinig enerverende wedstrijd kon hij het tempo van concurrent Lando Norris in de McLaren niet bijbenen. Na afloop haalde hij bij de gridinterviews dan ook zijn schouders op. Dat de race niet bijzonder leuk was om naar te kijken, leek hij zich op dat moment nog niet helemaal te realiseren.

De wedstrijd op Zandvoort begon nog veelbelovend voor Verstappen. De Red Bull-coureur had een veel betere start dan Norris en kon hem nog voor het ingaan van de eerste bocht voorbijgaan. Daarna trok hij direct een gat richting de McLaren en leek het toch nog een uitstekende middag te kunnen worden voor de thuisrijder en zijn fans. Dit gevoel draaide echter al snel weer om, want Norris herpakte zichzelf en bleek uiteindelijk veel sneller dan Verstappen, die met een gigantische achterstand als nummer twee over de finish kwam. Na afloop reageerde Verstappen gelaten.

Verstappen erkent "niet snel genoeg" te zijn in Zandvoort

Bij de gridinterviews, die werden verzorgd door oud-coureur Giedo van der Garde, verklaarde Verstappen dat hij zich al vrij vroeg in de race probeerde te focussen op het veiligstellen van de tweede plek. "We hadden een goede start en we probeerden alles wat we konden vandaag, maar we zijn niet snel genoeg. En dus probeerde ik tweede te worden vandaag." Of hij zich gisteren na de kwalificatie lang heeft beziggehouden met hoe hij de start zou aanvangen, zegt Verstappen: "Om eerlijk te zijn helemaal niet, ik ging er gewoon vanuit dat we een goede start zouden hebben."

Verstappen hoopt dat fans genoten hebben van saaie race

Hij vervolgt: "Vervolgens probeerde ik mijn eigen race te rijden en dat werd uiteindelijk een tweede plek. Het liefst win ik natuurlijk vandaag, maar ik kan ze natuurlijk niet allemaal winnen." Het werd uiteindelijk een weinig enerverende, misschien zelfs wel slaapverwekkende, race, maar dat leek Verstappen zich nog niet helemaal te realiseren toen hij nog een laatste boodschap uitsprak richting de fans. "Ik hoop dat iedereen genoten heeft", zo sloot hij af.

YESSSS MAX 💪 Max takes P2 at his home race 👏🇳🇱#F1 || #DutchGP pic.twitter.com/vio0PwQQK9 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 25, 2024

