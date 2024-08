Lando Norris heeft voor het thuispubliek van Max Verstappen de Red Bull-coureur verslagen en schreef zo de F1 Dutch Grand Prix op zijn naam. Na de race gebruikte de winnaar een bekende quote op de boardradio: "Simply lovely".

Norris mocht de wedstrijd op Circuit Zandvoort vanaf de pole position aanvangen, maar het kwam niet als een verrassing dat hij direct de leiding verloor. De start is absoluut geen sterke kant van de Brit. Verstappen ging er meteen voorbij richting de Tarzanbocht en nam de eerste plek over. Norris bleef echter binnen twee seconden van zijn rivaal en kon vervolgens de DRS gebruiken om aan Verstappen voorbij te gaan. Na de eerste pitstop breidde hij alleen maar zijn voorsprong uit.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen finisht als tweede in weinig spectaculaire Grand Prix op Zandvoort

Boardradio

Norris kwam maar liefst 22.896 seconden eerder aan de finish dan Verstappen en zette in de laatste ronde ook nog even de snelste tijd neer voor een extra puntje. Hij is na de Dutch Grand Prix 70 punten verwijderd van Verstappen. Red Bull Racing ziet hun voorsprong op McLaren in het constructeurskampioenschap krimpen tot 30 punten.

Na de finish kaapte Norris de bekende quote van Verstappen en zei tegen Will Joseph op de boardradio: "Simply lovely, huh?". Zijn race-engineer liet hem vervolgens weten dat hij nog de snelste ronde had weten te pakken. Norris was ontzettend blij met het resultaat. "Goed gedaan, jongens - ongelooflijk goed werk verricht. De auto was geweldig, dank jullie wel. Laten we nu verder pushen." Luister hier naar de boardradio.

Gerelateerd