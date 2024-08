Max Verstappen heeft de fans niet op de banken kunnen krijgen tijdens de Dutch Grand Prix. De Nederlander kon het tempo van Lando Norris niet bijbenen en dat resulteerde in een slaapverwekkende race, die door de McLaren-coureur werd gewonnen. Verstappen finishte op grote achterstand als tweede, vlak voor Charles Leclerc.

Verstappen begon zijn thuisrace op Circuit Zandvoort vanaf de tweede positie, naast polesitter Norris. Laatstgenoemde had echter een slechte start, waardoor Verstappen er betrekkelijk eenvoudig voorbij kon, nog voor het ingaan van de eerste bocht. Ook Piastri verloor een plek aan Russell. Vervolgens kwam iedereen heelhuids door de eerste ronde en kon het tactische spel gaan beginnen. Norris moest echter wel wat zien te vinden, want hij verloor direct wat terrein ten opzichte van Verstappen. Achter hen werd er al her en der gevochten, bijvoorbeeld tussen Alonso, Sainz en Gasly. Sainz kwam daar als grootste winnaar uit en klom op naar plek zeven.

Artikel gaat verder onder video

Norris herpakt zich en slaat terug tegen Verstappen

Naarmate de ronden vorderde, wist Norris weer wat snelheid te vinden en vond hij langzaam maar zeker weer de aansluiting bij Verstappen. Uiteindelijk resulteerde dit in een inhaalpoging, die in eerste instantie nog mislukte, maar slaagde bij de tweede keer dat de Brit het probeerde. Zodoende greep Norris de leiding in de wedstrijd weer terug. Verstappen slaagde er in eerste instantie nog wel in om bij te blijven, maar na een paar ronden moest hij het toch opgeven en viel hij buiten de DRS. Het gat groeide vervolgens snel tot meerdere seconden. Verstappen klaagde dan ook over de boordradio dat zijn auto niet deed wat hij wilde.

Red Bull kiest voor verrassende strategie

In ronde 28 kwam Verstappen dan ook maar binnen voor zijn pitstop, al leek dit ietwat te laat te zijn om de controle in wedstrijd wellicht terug te kunnen nemen. Norris counterde echter en kwam ook naar binnen en behield virtueel de leiding. Red Bull kon echter Pérez, die nog niet binnen was geweest, gebruiken als troef om Norris op te houden zodat Verstappen de aansluiting kon vinden, maar besloot anders. Red Bull haalde Pérez ook binnen en dus moest Verstappen het op eigen kracht voor elkaar zien te boksen. Dat werd een moeilijke opgave.

Spanning daalt met uitzondering her en der

De wedstrijd zakte qua spanning vervolgens in. Er gebeurde niet veel en er werd maar weinig ingehaald. In de tussentijd kreeg Stroll een vijf seconden tijdstraf voor het overschrijden van de snelheidslimiet in de pitstraat. Aan de achterkant van het middenveld werd er kortstondig wel een mooie strijd uitgevochten tussen maar liefst vijf auto's tegelijk. Magnussen kwam hierbij als grote verliezer uit de bus, want de Deen verloor vier plaatsen in twee bochten. Vervolgens begon de actie voorin weer iets terug te keren. Piastri vocht met Leclerc en Sainz met Pérez. Leclerc en Sainz kwamen als winnaars uit de bus.

Norris wint troosteloze race in Zandvoort, Verstappen tweede

Naarmate het einde van de race dichterbij kwam, leek niemand binnen de top vijf nog risico's te willen of te kunnen nemen. Ook in het middenveld wisten de coureurs de harten van de fans nauwelijks te stelen. Norris ging aan de leiding en had een enorm gat richting nummer twee Verstappen. De Nederlander had op zijn beurt weer een comfortabele voorsprong op Leclerc. Daarachter zaten dan Piastri en Sainz. Het werd uiteindelijk een weinig vermakelijke - zeg maar gerust slaapverwekkende - wedstrijd, waarbij Norris als winnaar over de streep kwam. Verstappen finishte als tweede.

Gerelateerd