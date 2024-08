Max Verstappen kwam bijna 23 seconden later dan winnaar Lando Norris over de finish tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Het was een gat dat we nog niet eerder hebben gezien dit seizoen - en dat zorgt dan ook voor vraagtekens bij Red Bull Racing. Dr. Helmut Marko constateert dat zelfs Sergio Pérez sneller was dan Verstappen.

Het gehele raceweekend in Nederland was McLaren - en dan met name Norris - de bovenliggende partij. In de kwalificatie vermorzelde hij Verstappen en datzelfde deed hij ook in de race op zondag. Verstappen kende nog wel een uitstekende start en wist Norris zelfs even buiten de DRS te rijden, maar het duurde niet lang voordat de McLaren-coureur de aansluiting weer gevonden had en met grote stappen dichterbij kwam. Uiteindelijk reed hij zichzelf maar liefst 23 seconden los van Verstappen, een gat dat we dit seizoen nog niet eerder hebben gezien. Het tempo van de drievoudig wereldkampioen zorgt bij menigeen voor vraagtekens en zo ook bij Marko, die zag dat zelfs - de doorgaans langzamere - Pérez sneller was.

Waarom was Verstappen zo langzaam op Zandvoort?

Verstappen klaagde tijdens de wedstrijd al dat hij niet de snelheid had en na afloop van de race erkende Horner dat de keuzes van Red Bull met betrekking tot zijn auto niet goed hebben uitgepakt. Verstappen zou met maximale downforce hebben gereden, waardoor hij topsnelheid verloor op de rechte stukken. Analist Martin Brundle vermoedde echter dat Verstappen bewust wat langzamer reed, omdat hij zo de noodzaak om te verbeteren duidelijk wilde maken bij Red Bull. Marko heeft ook zo zijn vragen, want hij zag dat Pérez na zijn pitstop ook sneller was dan Verstappen, iets dat we dit seizoen zelden tot nooit zien.

Zelfs Pérez sneller dan Verstappen

"Zo'n groot gat als vandaag [tussen Norris en Verstappen, red.] hadden we niet verwacht", vertelt Marko bij De Telegraaf. "De afstelling van de auto van Max was ook niet optimaal. Teamgenoot Sergio Pérez [die uiteindelijk zesde werd, red.] was na de pitstop sneller. We moeten analyseren waar het mis is gegaan", zo hoopt de topadviseur van Red Bull snel antwoorden te krijgen.

