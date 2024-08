Het raceweekend in Zandvoort is inmiddels in volle gang, maar in tegenstelling tot voorgaande edities, is het evenement niet uitverkocht. Of de tickets te duur zijn geworden voor modale gezinnen in Nederland? Max Verstappen vindt het lastig om er iets over te zeggen.

De vernieuwde Dutch Grand Prix was de afgelopen drie jaar steevast uitverkocht, maar voor de race van zondag 25 augustus zijn nog kaarten beschikbaar. Wie zich op vrijdag en zaterdag al door de poorten van het circuit begaf, heeft gezien dat ook tijdens de vrije trainingen en de kwalificaties de tribunes bij niet vol zaten. Of dit een direct gevolg is van de steeds duurder wordende tickets, of dat het te maken heeft met de bomvolle sportzomer die we achter de rug hebben, is moeilijk te zeggen. Wie met zijn gezin naar de race wil gaan, moet in ieder geval rekening houden met een behoorlijk bedrag - uiteraard afhankelijk van het type ticket. Feit is in ieder geval dat de ticketprijzen met zo'n vijf procent zijn gestegen ten opzichte van 2023. Dat percentage wordt in de nabije toekomst wellicht nog verder opgekrikt, want het kabinet is voornemens om de BTW op evenement te verhogen van 9 procent naar 21 procent in 2026.

Stijgende prijzen Formule 1-tickets

Het is de afgelopen jaren sowieso een trend in de Formule 1: organisatoren pakken steeds groter uit met activiteiten op het evenemententerrein rondom het circuit, maar de ticketprijzen stijgen flink. Wie puur komt voor de actie om de baan en weinig geeft om optredens van bijvoorbeeld DI-RECT of Armin van Buuren, wordt hierdoor wellicht het kind van de rekening. In een wereld waar alles met de dag duurder wordt is het niet gek dat gezien de oplopende kosten ook de ticketprijzen voor Formule 1-races stijgen, maar het begint er steeds meer op te lijken dat de koningsklasse van de autosport een uitje voor de rijken wordt, en steeds minder voor het gemiddelde gezin in Nederland.

Trend van de laatste jaren

Max Verstappen werd in gesprek met onder andere GPFans gevraagd naar hoe hij kijkt naar de stijgende prijzen voor Formule 1-tickets: "Dat is op de meeste circuits zo", aldus de drievoudig wereldkampioen, die benadrukt dat hij niet de persoon is die hier zinnige dingen over kan zeggen. "Ik denk dat dat een beetje de trend van de laatste jaren is. Het is uiteindelijk niet aan mij om daar iets over te zeggen, want ik kan daar niet over beslissen. Je ziet in heel veel sporten dat de prijzen wat omhoog gaan. Er wordt natuurlijk ook meer geld aan entertainment uitgegeven, dus ja... Is het te duur? Is het niet te duur? Ja..." Als wordt opgemerkt dat het voor normale gezinnen bijna niet meer te betalen is, klinkt het: "Dan moeten ze de kaartjes goedkoper maken, als je ze toch verkocht wil krijgen. Ik weet niet wat ik erop moet zeggen..."

